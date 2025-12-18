Vom Unfall zur falschen Entführung: 19-Jähriger hält Kärnten in Atem

Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Spittal an der Drau sorgte am Mittwochabend für einen Großeinsatz der Kärntner Polizei. Gegen 21.30 Uhr ging bei den Beamten ein alarmierender Notruf ein: Der junge Mann gab an, in einem Kofferraum eingesperrt zu sein, während das Fahrzeug durch Klagenfurt fahre. Sofort wurde eine umfassende Fahndung eingeleitet.

Die Suche endete jedoch mit einer überraschenden Wendung. Der vermeintlich Entführte befand sich keineswegs in einem Fahrzeug, sondern wurde in einem Klagenfurter Hotel angetroffen. Damit war der Spuk jedoch nicht zu Ende.

Vorheriger Unfall

Bereits zwei Stunden zuvor hatte der 19-Jährige für Probleme gesorgt. In alkoholisiertem Zustand verursachte er gegen 19.30 Uhr einen Verkehrsunfall mit Sachschaden. Die Polizei zog daraufhin seinen Führerschein ein. Während der Unfallaufnahme verhielt sich der junge Mann derart unangemessen, dass er nun zusätzlich wegen Lärmerregung und Anstandsverletzung zur Anzeige gebracht wird.

Tätliche Auseinandersetzung

Nach dem Unfall eskalierte die Situation weiter. Der 19-Jährige geriet mit einem 29-jährigen Osttiroler in eine Auseinandersetzung, die in Handgreiflichkeiten mündete. Der Osttiroler schlug dem jüngeren Mann mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn dabei. Gegen den 29-Jährigen wurde Anzeige wegen Körperverletzung erstattet.

Was als vermeintliche Entführungsmeldung begann, entpuppte sich letztlich als ressourcenintensiver Polizeieinsatz in der Kärntner Landeshauptstadt, der durch eine Falschmeldung ausgelöst worden war.