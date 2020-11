Schlimme Szenen: Professor ringt Schüler nieder (VIDEO)

Der skurrile Grund für den Kampf: Der Schüler musste dringend auf die Toilette, durfte aber nicht. Als der Teenager einfach aus der Tür spazieren wollte, versuchte der Lehrer ihn daran zu hindern und ringte ihn schließlich zu Boden.

Kurzschluss eines Lehrers: An einer Highschool in Miami ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Professor und einem Schüler gekommen. Der Streit endete mit einem Kampf im Klassenzimmer. Der Grund dafür war, dass der Schüler dringend auf die Toilette gehen musste, aber der Lehrer gestatte dies nicht. Das ließ sich der Schüler nicht bieten und wollte aus der Tür spazieren. Der Professor versuchte, ihn daran zu hindern und brachte den Teenager schließlich nieder zu Boden. Die Klassenkameraden nahmen die Szenen mit einem Smartphone auf.

Professor beurlaubt:

Auf die Anfrage von Local 10 News hieß es, dass die Schulbehörde den skurrilen Vorfall prüfe. Bis der Fall nicht geklärt ist, darf der Lehrer nicht arbeiten. Noch ist unklar, welche Folgen dem Lehrer drohen werden. Auch die Konsequenzen für den Schüler sind unbekannt.

Miami-Dade Schools is investigating an incident in which a substitute teacher allegedly body-slammed a high school student after a dispute over permission to use the restroom. https://t.co/sgOCkUHjWI