„Schlumpf-Mann“: Die blaue Hautfarbe zerstörte sein Leben

Paul Karason, ein Amerikaner, der durch seine ungewöhnliche Hautfarbe bekannt wurde, starb vor fast 11 Jahren. Seine Geschichte, die von einer ungewöhnlichen Selbstbehandlung, gesundheitlichen Vorteilen und sozialer Isolation geprägt ist, bleibt jedoch weiterhin im Gedächtnis.

Paul Karason, ein Amerikaner, der durch seine ungewöhnliche Hautfarbe bekannt wurde, starb 2013 an einem Herzinfarkt. Seine Geschichte bleibt jedoch weiterhin im Gedächtnis. Karason wurde als hellhäutiger, sommersprossiger Junge mit rötlich-blondem Haar geboren. Doch sein Leben nahm eine unerwartete Wendung, als er sich entschied, kolloidales Silber zu nehmen.

Alternative Behandlung

Karason litt seit seiner Geburt an schwerer Dermatitis. Nach jahrzehntelangen erfolglosen Behandlungen entschied er sich, traditionelle Methoden zu versuchen und griff zu kolloidalem Silber. „Das Problem mit Säurereflux, das ich hatte, ist völlig verschwunden. Ich hatte Arthritis in den Schultern, so dass ich mein Hemd nicht ausziehen konnte. Und das nächste, was ich wusste, war, dass es einfach verschwunden war“, behauptete Karason und fügte hinzu, dass er „keinen Zweifel“ habe, dass das kolloidale Silber ihn geheilt habe.

Verfärbung als Nebenwirkung

Doch die Verwendung von kolloidalem Silber hatte auch Nebenwirkungen. Karason entwickelte Argyrie, eine seltene Hautkrankheit, die durch die Anhäufung von Silber im Körper verursacht wird. Seine Haut, Augen, innere Organe, Nägel und Zahnfleisch verfärbten sich blau-grau. Skurrilerweise fiel ihm das gar nicht auf, obwohl er mit heller Haut und roten Haaren geboren wurde. Erst als ihn ein Freund darauf hinwies, bemerkte er den Unterschied. „Er sah mich an und sagte: ‚Was hast du im Gesicht?‘ ‚Ich habe nichts im Gesicht!‘ Er sagt: ‚Nun, es sieht aus, als hättest du Tarnschminke oder so etwas.‘ Und tatsächlich, er kam herein und war sehr hellhäutig, so wie ich es einmal war. Und dann traf es mich“, erzählte Karason einmal.

Lesen Sie auch: Mutige Österreicherin rettet 26 Leben!Die 24-jährige Marie Therese Gumpert wurde zur Heldin, als sie während eines Busunglücks in England 26 Studenten das Leben rettete.

Mutige Österreicherin rettet 26 Leben!Die 24-jährige Marie Therese Gumpert wurde zur Heldin, als sie während eines Busunglücks in England 26 Studenten das Leben rettete. Raiffeisenbank will von Räuber Geld für zerstörte SparschweineDie Forderung umfasst nicht nur die Beute, die er in einem Bordell und an der Cocktailbar eines Hotels verjubelte.

Raiffeisenbank will von Räuber Geld für zerstörte SparschweineDie Forderung umfasst nicht nur die Beute, die er in einem Bordell und an der Cocktailbar eines Hotels verjubelte. Serbe Nemanja liebt es in Kroatien zu leben (VIDEO)Nemanja Radosevic, ein Serbe in Kroatien, nutzt TikTok, um Toleranz zu fördern und das Leben zu genießen.

Zog sich immer mehr zurück

Trotz der gesundheitlichen Vorteile, die Karason durch die Verwendung von kolloidalem Silber erlebte, führte seine ungewöhnliche Hautfarbe zu sozialer Isolation. „Es ist viel schwieriger, in der Sonne zu verbrennen“, bemerkte er in einem Interview mit „Today“ im Jahr 2008. Er gab jedoch zu, dass er durch die Blicke anderer gestört wurde, weshalb er sich von Menschen zurückzog und ein einsames Leben führte.

Die letzten Jahre von Karasons Leben waren geprägt von Schwierigkeiten. Er hatte Probleme, Arbeit zu finden, trennte sich von seiner Verlobten und war chronisch krank. 2012 verlor er sein Zuhause und musste in ein Obdachlosenheim ziehen. Im September 2013 starb Karason an einem Herzinfarkt. Er war 62 Jahre alt. Seine Geschichte bleibt jedoch weiterhin im Gedächtnis und dient als Erinnerung an die potenziellen Risiken und Folgen von Selbstbehandlungen.