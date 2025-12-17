Schluss mit Kostenfalle: EU-Roaming für Westbalkan kommt

Schluss mit teuren Handygesprächen im Ausland: Für Reisende aus dem Westbalkan könnte bald eine neue Ära der Mobilfunknutzung in der EU beginnen.

Westbalkan-Staaten im EU-Roaming

Mobilfunknutzer aus Bosnien-Herzegowina sowie anderen Westbalkanstaaten dürfen auf ein Ende der teuren Roaming-Gebühren in der EU hoffen. Nach Informationen des “Dnevni avaz” will der Europäische Rat die Kommission auffordern, die Einbindung der Region in das Programm “Roaming wie zu Hause” zu beschleunigen. Die Umsetzung könnte bereits 2026 erfolgen.

Das seit 2017 bestehende EU-Roaming-System ermöglicht Nutzern, in allen Mitgliedsländern zu Inlandstarifen zu telefonieren und zu surfen. Für Westbalkan-Bürger würde dies bedeuten, dass sie künftig ihre heimischen Tarife auch in der EU nutzen könnten – mit möglichen Einschränkungen nur für Nutzer mit unbegrenzten Datenpaketen.

Regionale Erfolge

In der Westbalkanregion selbst profitieren die Verbraucher bereits von einem regionalen Roaming-Abkommen, das 2019 unterzeichnet wurde und seit Juli 2021 in Kraft ist. Eine aktuelle Analyse des Regionalen Kooperationsrats (RCC) zeigt deutliche Preissenkungen: Nutzer aus Bosnien-Herzegowina zahlen für Roaming-Pakete inzwischen bis zu 49 Prozent weniger als noch im März 2023.

Bei den Standardpreisen für mobiles Internet ohne Pakete sind die Kosten sogar um bis zu 99,8 Prozent gesunken. Für die Nutzung von Mobilfunkdiensten in der EU fallen hingegen nach wie vor hohe Gebühren an. Die genauen Kosten variieren je nach Anbieter und den individuellen Vereinbarungen zwischen den Telekommunikationsunternehmen.

Zeitplan 2026

Im Entwurf der Schlussfolgerungen für das anstehende zweitägige Ratstreffen ist bereits festgehalten, dass die Ukraine und Moldawien dem EU-Roaming-System ab Jänner 2026 beitreten werden. Für die Westbalkanstaaten ist ebenfalls das Jahr 2026 als Zielmarke genannt, wobei der Rat die Kommission ausdrücklich zu einer Beschleunigung der Vorbereitungen auffordert.