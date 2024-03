Schnäppchenjagd: Morgen starten die Amazon Oster-Angebote!

Mit dem Frühlingserwachen und dem Osterhasen, der sich bereits in den Startblöcken befindet, steht auch eine der größten Online-Einkaufsaktionen des Jahres vor der Tür: die Amazon Oster-Angebote. Vom 20. bis 25. März 2024 haben Kunden die Möglichkeit, bei einer Fülle an Produkten kräftig zu sparen und sich selbst oder ihre Lieben zu verwöhnen.

Diese sechstägige Shopping-Aktion bietet eine Vielzahl von Preisnachlässen auf Produkte von namhaften Marken und teilnehmenden Händlern, einschließlich kleiner und mittlerer Unternehmen aus Deutschland.

Bis zu 40 Prozent Rabatt

Die Oster-Angebote von Amazon decken ein breites Spektrum ab und versprechen bis zu 40 Prozent Rabatt auf ausgewählte Produkte. Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte und Mobilität sind nur einige der Bereiche, die in das Rampenlicht rücken.

Amazon hat auch spezielle Angebote für ausgewählte Amazon-Geräte im Angebot, darunter Echo- und Fire TV-Geräte, Fire-Tablets, Ring, Blink, eero und mehr. Zudem gibt es attraktive Angebote für Retourenkäufe. Hierbei handelt es sich um geöffnete oder gebrauchte Artikel, die zu einem günstigeren Preis angeboten werden. Sie erhalten sogar ein Jahr Garantie auf diese Produkte, die vor dem erneuten Versand geprüft und gegebenenfalls repariert werden.

Amazon Fresh

Für diejenigen, die frische Lebensmittel bevorzugen, bietet Amazon Fresh im Rahmen der Oster-Angebote Rabatte von bis zu 20 Prozent. Neue Kunden erhalten zudem ihren ersten Einkauf kostenlos geliefert und können an der Kasse einen zusätzlichen Rabatt von 15 Euro einlösen, sofern die Bestellung einen Mindestwert von 60 Euro erreicht.

Die Vorteile von Amazon Prime, wie die schnelle, kostenlose Lieferung von Millionen von Artikeln, sind natürlich auch während der Oster-Angebote verfügbar. Kunden können die Lieferoptionen wählen, die ihren Bedürfnissen am besten entsprechen, beispielsweise die kostenlose Same Day-Lieferung in ausgewählten Metropolregionen oder die kostenlose Lieferung an Amazon Locker.

Spartipps

Die besten Angebote sind jedes Jahr heiß begehrt. Mit unseren Tipps und Tricks seid ihr für die Oster-Angebote bestens gerüstet, um satte Rabatte zu ergattern:

Prime-Mitgliedschaft: Prime-Mitglieder haben Zugang zu exklusiven Angeboten. Wunschliste anlegen: Überlegt euch schon vor Beginn der Aktion, welche Produkte ihr kaufen möchtet und setzt sie auf die Wunschliste. Über die Amazon App erhaltet ihr dann eine automatische Benachrichtigung, wenn eure Wunschartikel reduziert sind. Preisvergleiche: Wer sich die Mühe sparen will, kann regelmäßig bei den Spring Day Deals vorbeischauen. Trotz Angebot empfiehlt es sich selbst Preise zu vergleichen über Idealo und Co. Schnell sein lohnt sich: Tagesangebote sollte man im Auge behalten, denn sie gelten nur für kurze Zeit und sind schnell vergriffen (beispielsweise Konsolen-Bundles). Bei Blitzangeboten habt ihr 15 Minuten Zeit, den Einkauf abzuschließen, nachdem ihr das Produkt in den Warenkorb gelegt habt. Sonst verfällt der Aktionsrabatt.

Unterstützung für Osterhasen

„Wir freuen uns, den Frühling mit fantastischen Angeboten einzuläuten“, sagt Rocco Bräuniger, Country Manager Amazon.de. „Bei Amazon bieten wir das ganze Jahr über niedrige Preise und ein tolles Einkaufserlebnis. Während der Amazon Oster-Angebote halten wir dabei ganz besondere Deals in allen Kategorien für unsere Kundinnen und Kunden bereit – und der Osterhase kann die tatkräftige Unterstützung durch unsere schnellen und bequemen Versandoptionen sicherlich gut gebrauchen.“

Weitere Informationen zu den Amazon Oster-Angeboten findest du hier.