Schnee überrascht Kroatien: Straßen im Winter‑Chaos

Kurz vor dem Frühling zeigt der Winter nochmal seine Zähne – und Kroatien steckt mittendrin.

Kurz vor dem kalendarischen Frühlingsanfang hat Kroatien am Mittwoch ein winterliches Comeback erlebt: Weite Teile des Landes versanken unter einer Schneedecke, in Parg fielen achtzehn Zentimeter, auf dem Sljeme immerhin zehn. Messungen des staatlichen Wetterdienstes DHMZ bestätigen anhaltenden Schneefall an den Stationen Zavižan und Parg-Cabar, und Kameraaufnahmen des kroatischen Automobilclubs HAK zeigen ein flächendeckendes Bild verschneiter Fahrbahnen. Vor allem in der Lika und im Gorski Kotar warnt der HAK vor gefährlichen Winterverhältnissen – die Straßen sind nass und rutschig, Vorsicht ist geboten.

Gesperrte Routen

Besonders für Schwerfahrzeuge ist die Lage angespannt: Lastwagen mit Anhängern und Sattelzugmaschinen haben derzeit keine freie Verbindung vom Landesinneren in Richtung Küste oder Istrien – und das in beide Richtungen. Grund dafür sind starke Winde auf der Autobahn A6 sowie winterliche Bedingungen auf der Staatsstraße DC3. Räum- und Streufahrzeuge sind im Einsatz, bewegen sich jedoch zwangsläufig langsamer, was auf einzelnen Strecken zu reduzierten Geschwindigkeiten führt. Der HAK appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, Tempo und Fahrweise den aktuellen Verhältnissen anzupassen, ausreichend Abstand zu halten und nur mit vollständiger Winterausrüstung loszufahren.

Wetterbesserung erwartet

Etwas Entspannung ist für den Nachmittag in Sicht: Der DHMZ erwartet, dass die Niederschläge im Großteil Kroatiens bis dahin abklingen. Entlang der Adria und an der Küste könnten vereinzelt noch Schauer fallen, doch ab Mittag soll sich das Wetter schrittweise aufhellen.