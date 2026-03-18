Hängebrücke in 60 Meter Höhe: Neue Attraktion am Eiffelturm (VIDEO)

60 Meter über dem Pariser Boden schwebt eine neue Attraktion – und sie zieht bereits Besucher aus aller Welt an.

Frankreichs berühmtestes Wahrzeichen, der Eiffelturm in Paris, gehört zu den meistbesuchten Monumenten der Welt. Allein im vergangenen Jahr stiegen knapp sieben Millionen Menschen auf den Turm, während rund zehn Millionen den frei zugänglichen Bereich darunter nutzten. Der mehr als 130 Jahre alte Stahlkoloss trägt im Volksmund den liebevollen Beinamen „dame de fer“ – auf Deutsch: „Dame aus Eisen“.

Neue Hängebrücke

Wer das Pariser Wahrzeichen in nächster Zeit besucht, erwartet eine besondere Neuerung: Zwischen dem Ost- und dem Westpfeiler des Turms wurde auf 60 Metern Höhe eine Hängebrücke installiert. Das rund 40 Meter lange Bauwerk aus einem Seilnetz ist bis zum 3. Mai zugänglich und kann kostenlos überquert werden – eine Anmeldung direkt vor Ort ist allerdings notwendig. Die Hängebrücke wurde von der Spezialfirma Arboricorde aus Netzen gebaut.

Schon zur Eröffnung war das Interesse groß: Bereits am ersten Nachmittag bildeten sich lange Schlangen, und unter den Wartenden befanden sich auch Besucher, die eigens aus dem Ausland angereist waren. Die temporäre Installation wird als aufregende Erweiterung des Erlebnisangebots rund um den Eiffelturm beworben und soll den Aufenthalt am Monument für Gäste noch eindrucksvoller machen.

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