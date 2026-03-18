Schultaschen-Test der AK: Diese Modelle schaden dem Rücken

Schultasche kaufen klingt einfach – doch zwischen Wunsch und Wirbelsäule liegen oft Welten. Ein Test zeigt, worauf es wirklich ankommt.

Zu Ostern erhalten viele Kinder ihre erste Schultasche – ein Anlass, bei dem die Wünsche der künftigen Erstklässler und die Prioritäten der Eltern oft auseinandergehen. Während die Kinder vor allem auf Farben und Motive achten, stehen für Eltern Gesundheit, Tragekomfort und Verkehrssicherheit im Vordergrund. Um die Kaufentscheidung zu erleichtern, hat die Arbeiterkammer Oberösterreich zwölf Modelle einem systematischen Test unterzogen.

Besonders gut schnitten die Schultaschen von Schneiders, DerDieDas, Lässig, Ergobag und in@school ab – sie überzeugten vor allem durch stabilen Sitz am Rücken sowie vielfältige Einstellmöglichkeiten. Die Preise der getesteten Modelle reichen von 40 bis 300 Euro. Als bestes Preis-Leistungs-Verhältnis wurde das Modell von in@school eingestuft, das im Test zu einem Aktionspreis von 40 statt regulär 135 Euro erhältlich war und besonders durch seine gute Sichtbarkeit punktete.

Tragekomfort & Passform

Bewertet wurden die zwölf Modelle gemeinsam mit einer Physiotherapeutin des Kepler Universitätsklinikums Linz sowie zwei Schulanfängern. Im Zentrum der Bewertung standen Tragekomfort, die Anpassungsfähigkeit an die kindliche Wirbelsäule sowie die Erkennbarkeit im Straßenverkehr. Da Kinder im Volksschulalter rasch wachsen, ist eine flexible Einstellbarkeit der Schultasche besonders wichtig.

Bei neun der getesteten Modelle lassen sich sowohl das Rückenteil als auch Brust- und Hüftgurt individuell anpassen. Als Faustregel gilt: Die Oberkante der Tasche sollte ungefähr auf Schulterhöhe abschließen. Brust- und Hüftgurte sind entscheidend dafür, dass der Ranzen auch bei Bewegung stabil am Rücken bleibt, gepolsterte Rückenpartien und Schulterriemen tragen zusätzlich zum Tragekomfort bei. Orthopäden empfehlen, dass Schulterriemen mindestens 4 Zentimeter breit, ausreichend gepolstert und aus rutschfestem Material sein sollten, um das Gewicht gleichmäßig auf den Rücken zu verteilen.

Packen & Sicherheit

Neben der richtigen Passform spielt auch das Packen der Schultasche eine wesentliche Rolle für die Körperhaltung. Innenfächer mit stabilen Trennwänden ermöglichen es, schwere Gegenstände möglichst rückennah zu verstauen – das sorgt für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung. Sieben Modelle erhielten für die Innenraumaufteilung die Bewertung „sehr gut“, fünf wurden mit „gut“ eingestuft.

Beim Umgang mit Seitentaschen ist Vorsicht geboten: Werden dort schwere Dinge wie Trinkflaschen untergebracht, entsteht eine einseitige Belastung, die Schräglagen und langfristig Haltungsschäden begünstigen kann. Auch das Eigengewicht der Taschen wurde überprüft. Für Grundschulkinder sollte das Leergewicht einer Schultasche maximal 1.300 Gramm bei einem Innenraumvolumen von mindestens 15 Litern nicht überschreiten. Wich das gemessene Gewicht um mehr als 100 Gramm von den Herstellerangaben ab, wurde die Bewertung auf „gut“ zurückgestuft – bei einer Abweichung von mehr als 200 Gramm auf „befriedigend“.

Erfreulich fiel auch die Bilanz beim Thema Verkehrssicherheit aus: Sämtliche getesteten Modelle sind mit reflektierenden Flächen ausgestattet, die die Sichtbarkeit der Kinder im Straßenverkehr erhöhen. Die Arbeiterkammer empfiehlt Eltern außerdem, ihre Kinder beim Kauf aktiv einzubinden. Idealerweise probieren die künftigen Schulanfänger die Tasche direkt im Geschäft – sowohl mit als auch ohne Jacke.

Nur so lässt sich zuverlässig beurteilen, ob sich die Riemen gut einstellen lassen und der Ranzen tatsächlich bequem sitzt. Fünf Modelle wurden mit „sehr gut“ bewertet, die übrigen sieben mit „gut“. Weiterführende Informationen zu diesem Thema sind hier auf der Website der AK Oberösterreich abrufbar.