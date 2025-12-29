Schnee-Wahnsinn in Italien: Polizei riegelt Skigebiete nach 3-Meter-Rekord ab

Fast drei Meter Neuschnee im Piemont sorgen für Chaos. Die Behörden reagieren mit drastischen Maßnahmen, während Skibegeisterte in Scharen in die italienischen Alpen strömen.

Der Rekord-Neuschnee im Piemont hat zu massiven Verkehrsbehinderungen und behördlichen Einschränkungen geführt. Die Region verzeichnete einen europaweiten Spitzenwert bei den Schneefällen, was zahlreiche Besucher in die italienischen Alpen lockte und dort erhebliche Verkehrsprobleme verursachte. Im Skiort Prato Nevoso in Nordwestitalien wurden am Stefanitag Schneehöhen von nahezu drei Metern gemessen, wie italienische Medien wie „Corriere della Sera“ und „Il Fatto Quotidiano“ berichten. Damit führt der Ort aktuell die Liste der schneereichsten Gebiete Europas an.

Die Verkehrssituation drohte angesichts des enormen Besucherandrangs zu eskalieren. Als Reaktion darauf haben die Provinz Cuneo und die Gemeinde Frabosa Sottana gemeinsam eingegriffen und die Provinzstraße 327 in Richtung der Skiorte Prato Nevoso und Artesina gesperrt. Die Behörden begründeten diesen Schritt mit Sicherheitsbedenken und der Notwendigkeit eines effektiven Verkehrsmanagements angesichts der schwierigen Straßenverhältnisse und des starken Besucherandrangs in den Bergregionen.

Behördliche Maßnahmen

Lokale Polizeikräfte überwachen die Sperrmaßnahmen, um den Verkehrsfluss zu regulieren. Die Weiterfahrt in Richtung der betroffenen Skiorte ist ausschließlich bei gleichzeitigem Abfluss aus den Bergregionen gestattet, um Staubildungen zu vermeiden und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.

Die Verwaltungen von Cuneo und Frabosa Sottana appellieren laut „Il Dolomiti“ an alle Autofahrer, die aufgestellten Verkehrszeichen sowie die Anweisungen des Einsatzpersonals vor Ort zu beachten und ihre Fahrten unter Berücksichtigung der aktuellen Einschränkungen zu planen. Wie lange die Sperrmaßnahmen aufrechterhalten werden, ist derzeit nicht bekannt.

Weitere Aussichten

Die Stadtpolizei, die für die Umsetzung der Verkehrsbeschränkungen verantwortlich ist, plant, ihre Maßnahmen je nach Wetterentwicklung anzupassen. Nach Angaben des italienischen Wetterportals „Il Meteo“ sind für die kommenden Tage keine weiteren Schneefälle prognostiziert.

Die Ordnungskräfte werden neben den Wetterbedingungen auch die aktuelle Verkehrslage und die Verfügbarkeit von Parkflächen berücksichtigen, um den Zugang zu den Bergregionen zu kontrollieren und sowohl das Straßennetz als auch die Parksituation zu entlasten. Bewohner von Prato Nevoso und Artesina können trotz der Einschränkungen weiterhin in das Skigebiet gelangen, müssen jedoch mit längeren Wartezeiten rechnen.