Schock im Restaurant auf Mykonos: 616 Euro für einen Fisch (VIDEO)

Griechenland erweist sich Jahr für Jahr als ein üppiges Ferienparadies und zieht insbesondere viele Besucher aus Serbien an. Ungebrochener Beliebtheit erfreut sich die mediterrane Insel Mykonos, die mit idyllischen Stränden und abwechslungsreichem Freizeitangebot lockt – gelegentlich aber auch mit kuriosen Überraschungen aufwartet.

Ein solches Erlebnis teilte die Kapitänin Kate kürzlich auf der Social-Media-Plattform TikTok. In dem von ihr veröffentlichten Video schildert sie ihre Verwunderung über den Preis, den sie in einem örtlichen Restaurant für eine Fischmahlzeit zahlen musste. Der betreffende Fisch gehörte zur Luxuskategorie.

„Hier auf Mykonos habe ich ein Kleid gekauft, das kostengünstiger war als der Fisch, den ich unlängst beim Mittagessen genossen habe. Auf den ersten Blick mag dies wie eine lohnende Investition erscheinen. Jedoch muss ich zu meiner Schande gestehen, dass der besagte Fisch satte 616 Euro gekostet hat… War ich mir dessen bewusst? Nein, ich habe die Speisekarte nicht studiert und mich stattdessen auf eine Empfehlung verlassen. Das war ein schwerwiegender Fehler“, berichtet Kate in ihrem Video.

Ungeachtet ihres anfänglichen Schreckens gelang es Kate, die Situation mit Humor zu nehmen. „Ich muss zugeben, der Fisch war außerordentlich gut.

Wir entschlossen uns, ihm einen Namen zu verleihen. Wenn ein Fisch derart kostspielig ist und so viele Menschen erfreut, hat er einen Namen verdient. Wir tauften unseren Fisch ‚Goldie‘, in Anlehnung an Goldie Hawn und insbesondere deshalb, weil man für diesen Preis eigentlich Gold erwerben könnte“, erläuterte Kate.

Die Kapitänin betonte jedoch, dass sie ihre Geschichte nicht erzählte, um sich zu brüsten. Vielmehr wollte sie andere Reisende auf die teils exorbitanten Preise hinweisen und sie so vor unangenehmen Überraschungen warnen.