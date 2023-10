Schock in Wiener Bar: So teuer ist ein Spritzer!

Ein geselliger Abend in einer beliebten Bar im 3. Bezirk Wiens endete für Martina mit einer unerwarteten Rechnung. Für fünf Spritzer musste sie insgesamt 42 Euro berappen, was einen Einzelpreis von 8,40 Euro pro Spritzer ergibt.

„Ein lauer Abend, gute Gespräche und das Ambiente war wirklich schön. Wir saßen im Freien und genossen die Atmosphäre“, erinnert sich Martina. Doch die positive Stimmung des Abends bekam einen Dämpfer, als die Rechnung auf den Tisch gelegt wurde. „Als ich die Summe von insgesamt 42 Euro sah, konnte ich es erst nicht fassen. Ein Spritzer kostet demnach ganze 8,40 Euro! Der Wein wurde offenbar mit Gold angereichert. Nein ernsthaft, diesen Preis finde ich schon etwas dreist!“, äußert sich Martina verärgert.

Auf Nachfrage rechtfertigt der Besitzer des Lokals die hohen Preise: „Es tut uns leid, dass der Kunde über den von ihm gezahlten Preis verärgert ist, aber überall in Wien ist mit einem ähnlichen Betrag zu rechnen. Der Preis setzt sich aus 3,90 Euro für 1/8l Grüner Veltliner und einem Aufpreis von 0,30 Euro für 1/8l Sodawasser zusammen. Martina hat jedoch fünf große Spritzer getrunken, was insgesamt 42 Euro ausmachte.

Probleme der Gastronomie



Diese Preise spiegeln die aktuelle Situation in der Gastronomie wider. „Allgemein haben wir Gastronomen es derzeit mit einer sehr problematischen Situation zu tun. Die Preise der Produkte, mit denen wir beliefert werden, sind am Explodieren. Auch die zu bezahlenden Beträge für Mieten, Strom und Mitarbeiter sind bis ins Unendliche gestiegen. Es gibt nur ein Wort, das unsere aktuelle Situation beschreibt, in der wir uns befinden und das ist „Überleben“, gibt der Besitzer preis.

Dieses Erlebnis wirft ein Schlaglicht auf die Herausforderungen, denen sich Gastronomen in Wien und darüber hinaus gegenübersehen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Preise in der Gastronomie weiterentwickeln und inwiefern die Gäste bereit sind, diese zu akzeptieren.