Preise in Kroatien steigen nach Einführung des Euro

Die Einführung des Euro in Kroatien hat bereits Auswirkungen! Die Preise für touristische Unterkünfte und Gaststättendienstleistungen sind bereits vor der Saison in die Höhe geschossen, berichtet das slowenische Portal Sobotainfo.com und veröffentlicht die Erfahrungen einer Reihe von Slowenen, die ihre Erlebnisse nach einem verlängerten Osterwochenende an der Adria in sozialen Medien geteilt haben.



In der Facebook-Gruppe „Kampiranje je zakon“ wurde ein Foto einer Rechnung aus einem Restaurant in einem Campingplatz in Porec veröffentlicht, wo eine Slowenin zwei Deziliter Wein und zwei Kugeln Eis bestellt hatte und der Preis dafür unglaublich hoch war.

„Ich veröffentliche es als Warnung, damit sich niemand mehr wie wir überrascht, weil es nirgendwo eine Preisliste gibt. Zwei Deziliter Wein und zwei Kugeln Eis für 24 Euro“, schrieb sie neben dem Foto der Rechnung, die sie schockierte.



Etwas Ähnliches passierte auch einem bekannten Slowenen, der die Bürgerkette Lars & Sven betreibt. Vor ein paar Tagen besuchte er Umag und teilte auf Facebook Fotos aus einem Gasthaus, in dem sie auf teure Adriatic-Calamares stießen und eine Portion sogar 28 Euro kostete.

Nach Angaben des Nutzers waren die Calamares nicht einmal adriatisch. Er fügte hinzu, dass es vielleicht Zeit für Kroatien sei, nüchtern zu werden.



Unter den Kommentaren zu den Beiträgen sind auch Erfahrungen anderer Slowenen zu finden, die ebenfalls in Kroatien Urlaub gemacht haben und von den Preisen für Getränke und Pfannkuchen an einem Stand unangenehm überrascht waren.



Wie auf den Fotos zu sehen ist, kostet ein Nutella-Pfannkuchen in Porec 6,50 Euro, und der Benutzer fügt hinzu: „Wir werden uns an alte Zeiten erinnern müssen, als wir das alles selbst mitgebracht haben“. Aus den auf Facebook veröffentlichten Fotos geht unter anderem hervor, dass ein halber Liter Bier in einem der Porecer Restaurants 5,10 Euro kostet.



„Die Preise an der kroatischen Küste sind bereits gestiegen, obwohl die Sommersaison offiziell erst mit den Maifeiertagen beginnt. Wie hoch die Preise in der Hauptsaison sein werden, ist im Moment nur eine Frage“, schließt Sobotainfo.com.