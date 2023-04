Baby mit seltener Anomalie überlebt und lernt laufen

Noelle Spivey (35) hat enthüllt, dass ihr ungeborenes Baby in der 12. Schwangerschaftswoche eine seltene angeborene fetale Anomalie auf seinem Scan aufweist. Ihr wurde gesagt, dass ihre Tochter Blaire mit Sirenomelie geboren wird, was bedeutete, dass ihre Beine rückwärts gedreht waren und an den Füßen verbunden waren.



Die Ärzte teilten ihr auch die schreckliche Nachricht mit, dass es nicht darum ging, „ob“, sondern „wann“ Blaire sterben würde.

Noelle, eine zahnmedizinische Assistentin aus Lubbock, Texas, USA, sagte: „Es fühlte sich an wie eine Ewigkeit, während wir dort waren. Der Arzt kam und sagte im Grunde: ‚Ihr Baby ist in einem fatalen Zustand.‘ Ich fing an zu weinen – es war schon schwer genug, schwanger zu werden. Sie sagten: ‚Es geht nicht darum, ob sie sterben wird, sondern wann sie sterben wird'“, erzählt sie.



Aber die kleine Blaire hat gesiegt, sie hat die Geburt überlebt und wurde einer siebenstündigen Operation zur Trennung ihrer Beine unterzogen, als sie 18 Monate alt war, und einer Amputation des Beins am Knie, berichtet der britische Metro. Noelle war entschlossen, ihr Baby nicht aufzugeben, und wurde während der Schwangerschaft besonders überwacht.



„Die meisten Babys, bei denen während der Schwangerschaft das Sirenomelie-Syndrom diagnostiziert wird, entwickeln keine Nieren, Därme oder Genitalien. Das ist schrecklich.“ Sie sagte, Blaire’s Geburt „war der glücklichste Moment in meinem Leben. Als sie sicherstellten, dass sie in Ordnung war, sah ich sie und sie weinte“. Ich legte meine Hand auf ihren Kopf, sie schaute mich an und hörte auf zu weinen. Sie wurde mit Lungen, Herz, Gehirn – alles war normal – geboren. Aber sie hatte nur einen ihrer beiden Knochen im Unterschenkel. Unterhalb ihres Knies war es rückwärts gedreht und alles war verbunden. Ich hatte Angst vor dem Unbekannten.“



Als sie nur einen Tag alt war, hatte das Baby Blaire eine Operation, die ihr half, ihr Darmproblem zu lösen. Dann hatte sie im Alter von 18 Monaten eine Operation an ihren Beinen. „Ihr Knie wurde amputiert und im nächsten Frühling wurden ihr Blöcke eingesetzt. Letzten Sommer machte sie ihre erste vollständige Prothese mit Füßen.“



Blaire hat immer noch einige gesundheitliche Probleme, die von Ärzten untersucht werden, wie zum Beispiel die Tatsache, dass sie nur eine teilweise Blase hat, aber ihre Mutter Noelle beschrieb sie als „stark“.

„Sie ist super schlau und lustig. Kürzlich hat sie gelernt, die Augen zu kreuzen. Sie ist ein Wunder. Ich hoffe auf ein langes, glückliches und gesundes Leben für sie.“



Jetzt hat Blaire ihre ersten Schritte mit vollständigen Prothesen gemacht.

„Ich hatte Angst, mein Baby während der Schwangerschaft zu fürchten“, aber als ich ihre kleinen Füße und ihr kleines Herz sah, hatte ich überhaupt keine Angst. Sie dachten, sie würde nicht gehen können. Sie hat alle Chancen besiegt, die ihr vorhergesagt wurden.“