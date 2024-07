Schockierende Preise: Kroatien verliert Touristen

In diesem Jahr verzeichnet die kroatische Tourismusbranche einen bemerkenswerten Rückgang. Beobachter und Urlauber identifizieren übereinstimmend hohe Preise als Hauptursache für diesen Dämpfer. Besonders augenfällig wird die Diskrepanz am Beispiel eines TikTok-Nutzers, dessen Kommentare zur Preissituation in Kroatien breite Zustimmung finden.

„In der diesjährigen Sommersaison, wo man auch hinschaut, erschrecken einen überall die hohen Preise“, klagt ein TikToker in seinem Video. Er fährt fort, beispielhafte Preise zu nennen, die von einer Eiskugel für sieben Euro, über 100 Euro für einen Parkplatz, bis hin zu acht Euro für ein Bier reichen. „Ein einfacher Macchiato kostet fünf bis sieben Euro. Es ist mir ein Rätsel, wie man sich bei diesen Preisen noch wundern kann, dass die Tourismuszahlen einbrechen. Die Preise müssen gesenkt werden, um die Situation zu verbessern. Über Nacht reich zu werden, funktioniert nicht“, argumentiert er.

Lesen Sie auch: Urlauber aufgepasst: Sprit-Preise in Kroatien explodieren!Trotz Preisanstiegen bleibt Kroatien ein bevorzugtes Urlaubsziel. Über 20 Millionen Touristen wurden gezählt, ein Anstieg von 9 Prozent.

Urlauber aufgepasst: Sprit-Preise in Kroatien explodieren!Trotz Preisanstiegen bleibt Kroatien ein bevorzugtes Urlaubsziel. Über 20 Millionen Touristen wurden gezählt, ein Anstieg von 9 Prozent. Lebensgefahr in Kroatien: Auf diese Tiere solltet ihr achtenIn Kroatien lauern neben der beeindruckenden Natur auch Gefahren in Form von Tieren, deren Bisse den Urlaubsspaß trüben können.

Lebensgefahr in Kroatien: Auf diese Tiere solltet ihr achtenIn Kroatien lauern neben der beeindruckenden Natur auch Gefahren in Form von Tieren, deren Bisse den Urlaubsspaß trüben können. Touristenabzocke in Kroatien: 20 Euro für ein Kilo FeigenIn Kroatien sind die Preise für Feigen sprunghaft gestiegen, was Einheimische und Touristen überrascht hat.

Die Kommentare unter seinem Video spiegeln eine breite Zustimmung wider. Besucher teilen ihre eigenen Erfahrungen und bestärken die Kritik an der Preispolitik. „Meine Frau und ich haben für zwölf Tage in einem Apartment 3.500 Euro bezahlt, während es in Montenegro nur 1.200 Euro waren“, „Echt zu teuer“, „Unverschämt hohe Preise“ und „Es ist die reine Wahrheit“ sind nur einige der Meinungen.