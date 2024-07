Warnung: Vergiftungsgefahr bei dieser Gas-Therme!

In einer aktuellen Sicherheitsmaßnahme ruft Bosch Home Comfort die Besitzer bestimmter Gas-Durchlauferhitzer der Reihe Therm 4300 auf, zur Vorsicht zu walten. Es besteht die Gefahr eines Abgasaustritts, der eine erhöhte Konzentration von Kohlenmonoxid mit sich bringen könnte. Im schlimmsten Fall droht eine Vergiftungsgefahr, die besonders ernst zu nehmen ist.

Ins Visier der Sicherheitsmaßnahme geraten sind Geräte in den Größen 14L und 14LR, die zwischen November 2019 und Mai 2023 gefertigt wurden. Eine interne Prüfung enthüllte, dass diese Geräte bei intensiver Verschmutzung des Brenners – oft durch versäumte oder unzureichende Wartung verursacht – ein erhöhtes Risiko für eine hohe Kohlenmonoxid-Konzentration im Abgas darstellen. Kritisch wird es besonders dann, wenn zusätzlich schlechte Zugverhältnisse im Kamin oder Abgassystem vorherrschen, was zu einem unbemerkten Austritt von CO-angereichertem Abgas in den Aufstellraum und somit zu einem gravierenden Sicherheitsrisiko führen kann.

Engagement für Verbrauchersicherheit

Für Bosch Home Comfort steht die Sicherheit der Verbraucher an oberster Stelle. Das Unternehmen, bekannt für seine hohe Qualität in der Herstellung von Heiz- und Warmwasserlösungen, hat sich festen Qualitäts- und Sicherheitsstandards verschrieben. Doch die Unwägbarkeiten des Alltagsbedarfs machen es notwendig, bei erkanntem Risiko sofort zu handeln. Die durchgeführte Sicherheitsmaßnahme soll gewährleisten, dass alle betroffenen Geräte auch weiterhin sicher sind.

Maßnahmen für Verbraucher

Die Besitzer der betroffenen Durchlauferhitzer werden aufgerufen, ihre Geräte vorsorglich zu überprüfen. An der Rückseite jedes Geräts befindet sich ein Typenschild, auf dem sowohl die Seriennummer als auch der Typ deutlich vermerkt sind. Diese Informationen können auf der Website www.bosch-homecomfort.at/produktsicherheit eingetragen werden, wo entsprechende Anweisungen für das weitere Vorgehen bereitstehen. Zudem bietet Bosch Home Comfort eine kostenlose Servicehotline unter der Nummer 01/79722-85500 sowie die Kontaktmöglichkeit per E-Mail unter HomeComfortGroup-Support@at.bosch.com für Rückfragen, Hinweise oder Probleme an. Alle betroffenen Geräte werden direkt beim Verbraucher zu Hause kostenlos umgerüstet, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Durch das Hervorheben von Dringlichkeit und Transparenz in der Kommunikation unterstreicht Bosch Home Comfort sein Engagement für die Sicherheit und das Wohlbefinden seiner Kunden.