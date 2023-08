Schockierender Fund: Python-Parasit lebt in menschlichem Gehirn

In einem beispiellosen medizinischen Fall wurde ein acht Zentimeter langer Wurm, bekannt als Ophidascaris robertsi, lebend im Gehirn einer Australierin gefunden. Dieser Parasit, der normalerweise in Pythons vorkommt, markiert den ersten bekannten Fall einer solchen Infektion beim Menschen und wirft neue Fragen zur Thematik der Zoonose auf.

Eine 64-jährige Frau aus dem Südosten von New South Wales, Australien, wurde Ende Januar 2021 mit einer Reihe von Symptomen in ein lokales Krankenhaus eingeliefert. Die Symptome, die von Bauchschmerzen und Husten bis hin zu nächtlichem Schwitzen reichten, entwickelten sich im Laufe der Zeit zu Gedächtnisverlust und Depressionen. Aufgrund der Komplexität ihres Zustands wurde sie in ein Krankenhaus in Kanbera verlegt.

Die Ärzte führten ein MRT ihres Gehirns durch, das Anomalien zeigte, die eine Operation erforderten. Während des Eingriffs entdeckten sie eine „schnurähnliche Struktur“ im beschädigten Gewebe des Frontallappens – es handelte sich um einen acht Zentimeter langen Wurm, der lebend im Gehirn der Patientin gefunden wurde.

Die Identifikation des Parasiten ergab, dass es sich um eine Art Ophidascaris robertsi handelte, ein Wurm, der normalerweise in Pythons gefunden wird. Dieser Fall ist der erste bekannte Fall einer solchen Infektion beim Menschen. Die Ärzte schätzen, dass der Parasit bis zu zwei Monate im Gehirn der Frau gelebt haben könnte.

Die Patientin lebt in der Nähe eines Seengebiets, das von Pythons bewohnt wird. Obwohl sie keinen direkten Kontakt mit den Schlangen hatte, sammelte sie oft einheimische Kräuter in der Umgebung. Die Ärzte und Wissenschaftler, die ihren Fall untersuchten, vermuten, dass der Python den Parasiten möglicherweise durch seinen Kot in das Gras abgegeben hat und dass die Frau sich wahrscheinlich infiziert hat, indem sie die Kräuter berührte oder aß.