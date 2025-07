Schockmoment: Erdbeben erschüttert den Balkan

Die Erde bebt, Möbel wackeln, ein Grollen erfüllt die Luft: An der montenegrinischen Küste erlebten Anwohner beunruhigende Momente, als der Boden unter ihnen nachgab.

Am Mittwoch erschütterte ein Erdbeben der Stärke 3,5 die Region um Herceg Novi in Montenegro. Der Erdstoß wurde um 12:02 Uhr registriert und hatte sein Epizentrum etwa 13 Kilometer von der Küstenstadt entfernt. Nach Angaben des Europäisch-Mediterranen Seismologischen Zentrums lag der Bebenherd in einer Tiefe von 12,7 Kilometern. Die genaue Position des Epizentrums wurde mit den geografischen Koordinaten 42.5616 nördlicher Breite und 18.6053 östlicher Länge bestimmt.

Zeugenberichte

Zahlreiche Anrainer berichteten auf der Website des Seismologischen Zentrums von ihren Wahrnehmungen. „Es war kurz, aber stark zu spüren“, schrieb ein Betroffener. Andere Nutzer beschrieben das Ereignis mit Worten wie: „Das Grollen dauerte ein paar Sekunden“ oder „Es hat bei Tivat richtig gewackelt“.

In Risan verglichen Einwohner das Beben mit einer Explosion. Auch aus Bijela meldeten sich Menschen, die den Erdstoß deutlich wahrgenommen hatten. Ein weiterer Kommentar fasste zusammen: „Stark, aber sehr kurz. Zuerst hörte man ein Geräusch, dann bebte es.“

Die zuständigen Behörden beobachten die Lage, bislang wurden jedoch weder Sachschäden noch Verletzte gemeldet.

Seismisch aktive Region

Erdbeben wie dieses sind in der Region keine Seltenheit. Allein im Jahr 2025 wurden bereits mehrere Beben ähnlicher Stärke rund um Herceg Novi registriert. Die montenegrinische Küste liegt in einer tektonisch aktiven Bruchzone, was die regelmäßigen seismischen Ereignisse erklärt.

Historisch betrachtet hat die Region auch deutlich stärkere Erschütterungen erlebt. Besonders verheerend war das Erdbeben von 1979, das mit einer Magnitude von über 6 erhebliche Schäden an der Infrastruktur verursachte. Seismologen betonen, dass ein Zusammenhang zwischen kleineren Beben wie dem aktuellen und größeren tektonischen Aktivitäten nicht auszuschließen ist, da die gesamte Adriaregion als erdbebengefährdet gilt.

📍 Ort des Geschehens