300 Euro für zwei Liegestühle: Montenegros Stadt schockt mit Preisen

Vom Geheimtipp zum Luxusparadies: An Montenegros Stränden regieren mittlerweile Preise, die selbst wohlhabende Urlauber staunen lassen. Montenegro entwickelt sich zunehmend zur Luxusdestination an der Adria, wo Exklusivität und Prestige die Preispolitik bestimmen. Die einstige Urlaubsperle für preisbewusste Reisende wandelt sich zum „Monaco des Balkans“ – mit allen finanziellen Konsequenzen für Normalverdiener.

Die Zeiten günstiger Strandferien in Montenegro sind längst vorbei. An prestigeträchtigen Küstenabschnitten erreichen die Preise mittlerweile Dimensionen, die selbst wohlhabende Urlauber zum Nachrechnen zwingen. Der Strand vor dem legendären Inselresort Sveti Stefan führt diese Entwicklung eindrucksvoll vor Augen: Während ein Teil des Strandes theoretisch öffentlich zugänglich ist, bleibt der Premiumbereich den Gästen des Aman Resorts vorbehalten.

Wer als Tagesgast dieses Stückchen Paradies erleben möchte, muss tief in die Tasche greifen – bis zu 100 Euro kostet der bloße Zutritt pro Person. Doch damit nicht genug: Wer es sich im Luxusareal bequem machen will, zahlt für ein Tagesarrangement mit Liegestühlen und Sonnenschirm je nach Saison und Verfügbarkeit bis zu 300 Euro. Im Preis enthalten sind zwar Handtücher, Mineralwasser und Bettwäsche – vor allem aber das Privileg, sich in unmittelbarer Nähe zu Milliardären sonnen zu dürfen.

Exklusive Strandanlagen

In der benachbarten Bucht lockt der exklusive Maestral-Strand, der zum gleichnamigen Hotel-Casino-Komplex gehört. Hier schlägt ein Set aus zwei Liegen und einem Sonnenschirm täglich mit 120 bis 200 Euro zu Buche, in der „Premium-Zone“ werden sogar bis zu 250 Euro fällig. Der Eintritt ist zwar kostenfrei, doch ohne Vorreservierung bleibt der Strandbesuch meist ein Wunschtraum.

Die Getränkepreise komplettieren das hochpreisige Ambiente: Cocktails kosten durchschnittlich 20 bis 30 Euro, während für eine Flasche Wein mindestens 100 Euro veranschlagt werden. Dennoch – oder gerade deshalb – strömt eine zahlungskräftige Klientel hierher, die Wert auf Diskretion, Ruhe und erstklassigen Service legt.

Hotspots für Betuchte

Ein weiteres Phänomen ist der Strand Ploce bei Budva, der trotz seiner Betonplattformen statt natürlichem Sand zum angesagten Hotspot für Partygäste avanciert ist. Tagsüber sorgen DJs für Stimmung – allerdings zu happigen Konditionen. Der Eintritt kostet 20 Euro pro Person, während für Liegestühle je nach Lage und Datum zwischen 50 und 150 Euro berechnet werden.

Ein Bier an der Bar schlägt mit 10 Euro zu Buche, eine Flasche durchschnittlichen Weins kostet zwischen 120 und 200 Euro. Auch der Strand Dobrec zwischen den montenegrinischen Küstenstädten Herceg Novi und Rose zelebriert seine Exklusivität: Da er nur per Boot erreichbar ist, spiegelt sich diese Abgeschiedenheit in der Preisgestaltung wider. Liegestühle kosten zwischen 60 und 120 Euro, während der Eintritt mit symbolischen 10 Euro zu Buche schlägt – allerdings nur bei gleichzeitigem Verzehr im Restaurant.

Für Einheimische und durchschnittliche Urlauber verwandeln sich diese Küstenabschnitte zunehmend in unerreichbare Oasen des Luxus, die nur mit prall gefüllter Brieftasche oder großzügigem Kreditrahmen zu genießen sind.

Immobilienmarkt im Luxusrausch

Die Exklusivität der Strände spiegelt sich auch im Immobilienmarkt wider. In Sveti Stefan sind die Quadratmeterpreise auf 3.000 bis 6.000 Euro gestiegen, während in der Luxusmarina Porto Montenegro Wohnungen für bis zu 15.000 Euro pro Quadratmeter angeboten werden. Diese Entwicklung wird durch die begrenzte Verfügbarkeit historischer Bausubstanz und den Zuzug internationaler Investoren befeuert.

Der einstige Fischerort Sveti Stefan illustriert diese Transformation besonders eindrücklich: Während das Aman-Resort die historische Bausubstanz bewahrt, ist die Insel selbst ausschließlich Hotelgästen vorbehalten. Die lokale Bevölkerung hat inzwischen keinen selbstverständlichen Zugang mehr zu diesen Stränden, an denen frühere Generationen ihren Lebensunterhalt als Fischer verdienten.

Der Wandel zum „Monaco des Balkans“ hat die soziale Durchmischung an der Küste deutlich reduziert. Die Nutzung ehemals öffentlicher Strandabschnitte ist für montenegrinische Durchschnittsverdiener faktisch unmöglich geworden – selbst der rein theoretische Zugang zu diesen Bereichen steht in keinem Verhältnis zu lokalen Gehältern. So entstehen zunehmend abgeschottete Enklaven des Luxus in einer Region, die noch vor wenigen Jahren für ihre Zugänglichkeit geschätzt wurde.