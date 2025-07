Tödliche Sommerwoche: Neun Opfer bei Unglücksserie in Österreich

Innerhalb weniger Tage erschüttert eine Serie tödlicher Unglücksfälle Österreich. Neun Menschen verloren bei Bade-, Berg- und Verkehrsunfällen ihr Leben – darunter auch zwei Kinder.

In Österreich verzeichnete die Polizei innerhalb weniger Tage eine ungewöhnliche Häufung tödlicher Unglücksfälle. Die Serie umfasst mehrere Verkehrs- und Badeunfälle sowie einen tödlichen Bergunfall.

Ein 22-jähriger Deutscher verunglückte am Montag in einem Badesee im oberösterreichischen Bezirk Perg. Während seine drei Geschwister zusehen mussten, versank er plötzlich beim Versuch, zu einem Holzsteg in der Seemitte zu schwimmen. Rettungstaucher konnten nur noch seinen leblosen Körper bergen.

⇢ Unter Wasser verschwunden: Verzweifelte Rettungsaktion an der Donau



Zur selben Zeit ereignete sich in Bludenz ein weiteres Wasserunglück. Ein 38-Jähriger stürzte in die Ill und wurde von der Strömung mitgerissen. Nach intensiver Suche fanden Einsatzkräfte den Mann auf einer Sandbank. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen verstarb er noch am Unfallort.

Tödliche Bergtragödie

Für zwei deutsche Bergwanderer endete eine Tour im Bereich der Geraer Hütte in Vals am Montag ebenfalls tödlich. Nachdem die 28-jährige Frau und der 34-jährige Mann als vermisst gemeldet wurden, startete in den frühen Morgenstunden eine großangelegte Suchaktion mit Bergrettung und zwei Polizeihubschraubern. Gegen 14 Uhr wurden beide Wanderer leblos am nördlichen Wandfuß des Hüttengrades entdeckt.

In Innsbruck kam es am Dienstag zu einem fatalen Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Motorradfahrer versuchte, zwei Autos und einen Traktor zu überholen. Dabei kollidierte er mit dem abbiegenden Traktor und erlitt tödliche Verletzungen.

Eine weitere Tragödie ereignete sich am Dienstagabend in Offenhausen. Eine 13-jährige Radfahrerin wurde von einem Auto erfasst und tödlich verletzt. Neben Feuerwehr und Polizei waren auch mehrere Kriseninterventionsteams im Einsatz.

⇢ Tödliche Radtour: 14-Jähriger stirbt nach Pkw-Kollision



Weitere Unglücksfälle

Am Mittwoch verlor ein 44-Jähriger in Helpfau-Uttendorf in Oberösterreich sein Leben, als sein Fahrzeug frontal gegen eine Hauswand prallte und anschließend in ein Maisfeld geschleudert wurde. Trotz schneller Hilfe kam jede Rettung zu spät.

Eine 85-jährige Frau wurde am Sonntag im Bereich der Neuen Donau auf Höhe der Raffineriestraße bewusstlos aus dem Wasser gezogen. Passanten und Bekannte begannen mit der Reanimation, die von eintreffenden Polizisten bis zum Eintreffen der Wiener Berufsrettung fortgesetzt wurde. Die Seniorin kam auf eine Intensivstation, erlag jedoch später ihren Verletzungen.

📍 Ort des Geschehens

Am selben Tag trieb eine Achtjährige mehrere Minuten im Hirschstettner Badeteich. Das Mädchen wurde in kritischem Zustand per Hubschrauber ins Spital gebracht.

⇢ Tödliche Abkühlung: Frau stirbt nach Badeunfall in Wien



Am Mittwoch bestätigte sich die schlimmste Befürchtung: Das Kind ist im Spital verstorben.

Dramatischer Anstieg der Unfallzahlen

Die aktuelle Häufung von Unfällen ist Teil einer besorgniserregenden Entwicklung. Im ersten Halbjahr 2025 sind in Österreich bereits 162 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen – ein massiver Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Besonders Niederösterreich ist mit 54 Verkehrstoten stark betroffen.

Laut ÖAMTC und Statistik Austria zählen vor allem die Sommermonate zu den unfallträchtigsten Zeiten des Jahres. Juli führt diese traurige Statistik an, gefolgt von Juni und August. Experten führen dies auf verstärktes Verkehrsaufkommen und die extremen Temperaturen zurück.

Die Zahl der tödlichen Verkehrsunfälle hat damit den höchsten Stand seit zehn Jahren erreicht. Zuletzt gab es 2015 ähnlich hohe Zahlen. Präventionsexperten warnen besonders vor der gefährlichen Kombination aus Hitze, Ablenkung und überhöhter Geschwindigkeit, die in den Sommermonaten vermehrt zu schweren Unfällen führt.