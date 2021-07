Diese Balkan-Stadt hat “den schönsten Sonnenuntergang der Welt” (VIDEO)

Die kroatische Stadt liegt in Dalmatien, zwischen der Adria und den Bergen. Neben den Nationalparks, Inseln und herzhaften Gerichten, hat sie etwas Einzigartiges.

Es ist Zadar! Die Stadt ist nicht nur darunter bekannt geworden, dass es einer der ältesten europäischen Universitäten hat, sondern auch den schönsten Sonnenuntergang an der Adria hat. Sogar Alfred Hitchcock sagte: „Zadar hat den schönsten Sonnenuntergang der Welt, schöner als der in Key West, in Florida, jeden Abend applaudiert.“ Der Filmregisseur war des Öfteren in Zadar um Urlaub zu machen.

“Greetings To The Sun”- Denkmal:

Seit einigen Jahren hat Zadar ein interessantes Denkmal erbaut, namens “Greetings To The Sun” oder “Grüße an die Sonne” (=Pozdrav Suncu). Die Stadt widmete dies der Sonne, weil bei dem Sonnenuntergang es förmlich zum Lichterfest wird.

Meeresorgel:

Damit es nicht nur eine Wohfühloase für die Augen ist, hat man auch eine Meeresorgel für die Ohren gebaut. Die Musik, die das Rauschen des Meeres spielt, ist einfach wunderschön und einzigartig. Die Meeresorgel wurde 2005 gebaut und ist seitdem eine wichtige Attraktion in Zadar. Sowohl am Morgen als auch am Abend ist ein schöner Spaziergang durch die Altstadt durch die passende Musik sehr empfehlenswert.

Wenn ihr euch den Sonnenuntergang anschaut, so hat man das Gefühl, dass die Sonne direkt vor euren Augen untergeht. Beim Denkmarl versammelt sich eine Masse von Menschen, um gemeinsam den Sonnenuntergang und die Farben von den Bergen und Inseln zu betrachten. Alle die in Zadar waren, wissen ganz genau, warum das der Lieblings-Sonnenuntergang von Alfred Hitchcock war.

Auf der nächten Seite könnt ihr euch die Meeresorgel ansehen und anhören!