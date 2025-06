Wal-Alarm an der Adria: Gigant versetzt Küste in Aufregung

Ein majestätischer Meeresgigant sorgt für Aufsehen an der Adria-Küste. Der seltene Besucher zieht nicht nur Blicke auf sich, sondern auch einen dringenden Appell an Wassersportler.

Ein seltener Meeresgigant begeistert die Adria-Küste: Im Golf von Herceg Novi wurde ein Wal gesichtet, wie das Institut für Meeresbiologie mitteilte. Die Experten betonen die absolute Seltenheit solcher Begegnungen in diesen Gewässern und appellieren an alle Wassersportler: „Wir bitten dringend alle Sport- und Freizeitbootbesitzer, besondere Vorsicht walten zu lassen, ihre Geschwindigkeit zu drosseln und ausreichend Abstand zum Tier zu halten.“ Der Schutz des majestätischen Meeressäugers habe oberste Priorität.

📍 Ort des Geschehens

Die Aufnahmen des Meeresriesen verbreiteten sich in Windeseile über soziale Netzwerke und sorgten für Begeisterung. Bereits in der Vorwoche wurde ein weiterer Wal nahe der kroatischen Küste bei Cavtat und der Insel Lokrum beobachtet. Medienberichten zufolge handelte es sich um einen Finnwal, der gemächlich in Küstennähe schwamm – gerade einmal 30 Meter vom Festland entfernt.

⇢ Plötzlich tauchte er auf“: 70-Tonnen-Wal nur wenige Meter vor Strand in Kroatien (VIDEO)



Ein Augenzeuge schilderte dem Portal 24sata.hr sein Erlebnis: „Ich habe noch nie einen Wal so nah bei Cavtat gesehen. Er tauchte plötzlich an der Südseite der Insel Mrkan auf und zog langsam an der kleinen Insel vorbei. Ein gewaltiges, aber völlig ruhiges Tier. Vom Boot aus konnten wir ihn deutlich erkennen.“

Finnwal-Identifikation

Der Meeressäuger-Fachmann Jure Miocic bestätigte die Vermutung: Es handle sich höchstwahrscheinlich um einen Finnwal (Balaenoptera physalus), eine Art, die bereits mehrfach in der Adria aufgetaucht ist. Finnwale gelten als die zweitgrößten Lebewesen unseres Planeten – nur Blauwale übertreffen sie noch. Die Giganten erreichen Längen von bis zu 20 Metern und können 70 Tonnen auf die Waage bringen.

„Der Finnwal ist in allen Weltmeeren heimisch und ernährt sich von Plankton sowie kleinen Fischen. Sein Auftreten in der Adria ist zwar ungewöhnlich, aber nicht völlig überraschend, da diese Tiere zunehmend in unsere Gewässer vordringen“, erläuterte Miocic.

Begeisterte Reaktionen

Das Auftauchen des imposanten Meeressäugers löste bei allen Beobachtern wahre Begeisterungsstürme aus. Die Videoaufnahmen der Begegnung verbreiten sich rasant in den sozialen Medien. Fachleute raten der Bevölkerung eindringlich, bei einer möglichen Walsichtung ausreichend Abstand zu halten und das Tier keinesfalls zu bedrängen.

Stattdessen solle man diese außergewöhnliche Begegnung mit den sanften Riesen der Meere aus sicherer Entfernung genießen.