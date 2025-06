„Plötzlich tauchte er auf“: 70-Tonnen-Wal nur wenige Meter vor Strand in Kroatien (VIDEO)

Ein majestätischer Riese der Meere sorgt für Aufsehen an Kroatiens Küste. Der fast 20 Meter lange Finnwal zog nur 30 Meter vom Festland entfernt seine Bahnen.

Ein riesiger Finnwal begeisterte kürzlich Einheimische und Urlauber vor der kroatischen Küste. Das 20 Meter lange Meeressäugetier zog majestätisch seine Bahnen in unmittelbarer Nähe zu Cavtat und der Insel Lokrum – gerade einmal 30 Meter vom Festland entfernt. Bootsfahrer in der Region erlebten ein seltenes Naturschauspiel und konnten den sanften Riesen etwa zehn Minuten lang aus nächster Nähe beobachten.

Der Meeresbiologe Jure Miocic bestätigte die Identifizierung des Tieres als Finnwal (Balaenoptera physalus). Diese beeindruckende Art wurde bereits mehrfach in der Adria gesichtet. Nach dem Blauwal handelt es sich beim Finnwal um das zweitgrößte Lebewesen unseres Planeten – die Tiere erreichen Längen von bis zu 20 Metern und bringen bis zu 70 Tonnen auf die Waage.

Beeindruckender Meeresriese

„Finnwale sind in allen Weltmeeren heimisch und ernähren sich hauptsächlich von Krill und kleineren Fischarten. Ihr Auftreten in der Adria ist zwar nicht alltäglich, aber angesichts der zunehmenden Sichtungen in unseren Gewässern auch nicht völlig überraschend„, erläuterte Miocic.

„Ich habe noch nie einen Wal so nah bei Cavtat gesehen“, berichtete ein begeisterter Augenzeuge. „Er tauchte plötzlich an der Südseite der Insel Mrkan auf und glitt gemächlich an der kleinen Insel vorbei. Trotz seiner gewaltigen Größe bewegte er sich erstaunlich ruhig. Von unserem Boot aus hatten wir einen perfekten Blick auf das Tier.“

Virales Naturerlebnis

Die Videoaufnahmen dieser außergewöhnlichen Begegnung verbreiten sich derzeit rasant in sozialen Netzwerken. Fachleute appellieren an die Öffentlichkeit, bei Walsichtungen ausreichend Abstand zu halten und die Tiere nicht zu stören – und stattdessen den seltenen Moment der Begegnung mit diesen majestätischen Meeresbewohnern zu genießen.

In vollen Zügen zu genießen.

📍 Ort des Geschehens