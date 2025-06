Yacht statt Mietwagen: Der geheime Kroatien-Trend der Luxus-Urlauber

Die Adria-Perle Kroatien erlebt einen Besucheransturm wie nie zuvor. Mit 800 Prozent Interessenszuwachs lockt das Land besonders Übersee-Gäste in versteckte Buchten und historische Städte.

Kroatien erobert die Herzen internationaler Reisender im Sturm. Führende Tourismusexperten bestätigen: Das Land an der Adria entwickelt sich vom Geheimtipp zum Sehnsuchtsort – besonders bei Gästen aus Übersee.

„Heuer verzeichnen wir einen geradezu explosionsartigen Anstieg des Interesses an Kroatien-Aufenthalten um 800 Prozent“, erklärt Edward Frampton-Fell von der Luxusreiseagentur Top Villas. Besonders Besucher aus Amerika, Kanada und Australien entdecken das Land für sich, was die jährlich steigenden Besucherzahlen erklärt.

Während die Touristenmassen traditionell nach Dubrovnik strömen, rückt nun eine Perle abseits des Mainstreams ins Rampenlicht: die Insel Korcula. Das renommierte Magazin Travel + Leisure beschreibt sie treffend als „Mini-Dubrovnik“ – mit dem entscheidenden Unterschied, dass hier noch Ruhe herrscht. „Korcula punktet mit beeindruckender Architektur, traumhaften Stränden und einem lebendigen Kulturleben – und das ohne das typische Gedränge“, schwärmt Frampton-Fell.

⇢ Kroatiens Tourismus-Minister warnt: Preise könnten Urlaubsboom gefährden



Maritime Entdeckungen

Immer mehr Urlauber erschließen sich die kroatische Küste auf authentische Weise vom Wasser aus. Der Trend geht weg vom Mietwagen, hin zum Katamaran oder zur Yacht, um in aller Ruhe zwischen versteckten Buchten, einsamen Stränden und malerischen Inseln zu kreuzen.

„Kroatien ist wie geschaffen für maritime Entdeckungsreisen“, betont Jessica Parker von der Agentur Trip Whisperer.

Die dalmatinische Küste bleibt weiterhin ein Magnet für anspruchsvolle Reisende. Die UNESCO-Welterbestädte Split und Dubrovnik vereinen architektonische Schätze mit einer gelungenen Mischung aus Luxus und authentischen lokalen Erlebnissen.

„Unsere Kunden suchen genau das, was Kroatien in Hülle und Fülle bietet – vom Segeltörn über Weinverkostungen in Istrien bis hin zum Flanieren durch mittelalterliche Altstädte“, berichten die Vertreter von Fox World Travel.

Hvars Anziehungskraft

Auf der Insel Hvar übersteigt die Nachfrage besonders in den Hochsommermonaten Juli und August regelmäßig das Angebot. Die einzigartige Atmosphäre, die pulsierende Energie, die angesagten Strandbars und das vielfältige Veranstaltungsprogramm ziehen vor allem Gäste aus den USA, Kanada, Australien und Großbritannien magnetisch an.