Serbiens Präsident gesteht Inszenierung: Trainingsbank statt Politik

Mit Trainingsbank statt Rednerpult inszeniert sich Serbiens Präsident in einem kuriosen Video – und gibt dabei offen zu, dass alles nur Show ist.

Serbiens Staatsoberhaupt Aleksandar Vucic hat mit einem ungewöhnlichen Instagram-Video für Aufsehen gesorgt. In dem Clip, der bei vielen Bürgern umgehend Fremdscham auslöste, präsentiert sich der Präsident auf einer Trainingsbank in einem kleinen Park.

„Ich bin weit von einer guten Form entfernt, aber Serbien ist wieder auf einem guten Weg. Serbien siegt auf und niemand kann es mehr aufhalten“, verkündet Vucic in dem Video. Mit bemerkenswerter Offenheit gibt er dabei zu, dass die Aufnahme reine Inszenierung ist: „Ich tue jetzt so, als würde ich etwas machen, während Sinisa filmt. Den ganzen Vormittag haben wir wichtigere Dinge erledigt.“

Politische Botschaften

Im weiteren Verlauf des Videos zählt der Präsident verschiedene Projekte auf, die seine Regierung in naher Zukunft abschließen wolle. Die kurze Zeit vor dem Mittagessen nutze er nun für diese Aufnahmen, „damit man weniger bemerkt, was ich essen werde“, so Vucic weiter.

Er schließt mit den Worten: „Jedenfalls ist Serbien auf den richtigen Weg zurückgekehrt. Und es ist Zeit, dass ich meine körperliche Verfassung verbessere, um eine Nuance weniger dick zu sein und etwas mehr Energie zu haben als in den letzten Monaten.“

Bemerkenswert an dem Video: Trotz der Fitness-Kulisse und seiner Ankündigung, an der eigenen Kondition arbeiten zu wollen, absolviert der Präsident vor laufender Kamera keine einzige Übung.