„Schönste Eishockey-Torhüterin der Welt“ begeistert Fußballfans (FOTOS)

Von der Eisarena in den sozialen Netzwerken zum Fußballfeld – Mikayla Demaiter, bekannt als die attraktive Eishockey-Torhüterin, zeigt sich in einer neuen Disziplin. Ihre Instagram-Fotos im Fußballdress sorgen für Aufsehen und begeisterte Kommentare ihrer Follower.

Nachdem sie bis 2019 für die Bluewater Hawks in der Provincial Women’s Hockey League das Tor hütete und als „die schönste Eishockey-Torhüterin der Welt“ in den Medien gefeiert wurde, hat Demaiter dem Eishockeysport den Rücken gekehrt. „Es ist Zeit, sich vom Eishockey zu verabschieden. Es ist an der Zeit, die Seite umzublättern und zum nächsten Kapitel meines Lebens überzugehen, zum ersten Mal wirst du nicht mein Hauptaugenmerk sein. Ich freue mich auf die Zukunft, denn alles, was Sie mir beigebracht haben, wird es mir ermöglichen, erfolgreich zu sein.“ (Mikayla Demaiter), erklärte sie ihren Followern in einem Instagram-Beitrag.

Seitdem hat sie sich als Model etabliert, ihr Instagram-Profil mit über 3,2 Millionen Abonnenten spricht für sich. Dort zeigt sie sich offen und ohne den Anspruch, ihre Bilder mit schwerwiegenden Botschaften zu unterlegen. Ihre Posting-Strategie ist so simpel wie wirkungsvoll: „Gib deinem Handy genug Zeit, abzukühlen nach einem Blick auf dieses Foto.“, kommentiert sie selbst.

Faszination und Spekulation

Die Faszination für die junge Frau, die ursprünglich aus Chatham (Ontario/Kanada) stammt, ist unvermindert. Nicht zuletzt die Spekulationen um ihre fußballerischen Fähigkeiten heizen das Interesse an. Auch wenn ein Wechsel auf die Fußballbühne nicht ernsthaft zur Debatte steht, zeigen die Kommentare ihre Anziehungskraft: Eine „Ballon d’Or-Siegerin“ nennen sie manche scherzhaft, während andere sie als „die mit Abstand schönste Frau auf dem Planeten“ lobpreisen.

Was die Zukunft bringt, ist noch offen. Demaiter, die auch Studentin an der University of Western Ontario ist, bleibt vorerst das Gesicht, das die sozialen Medien lieben und das nun auch im Fußballtrikot für Schlagzeilen sorgt. Wie sie selbst sagt, sind es die Lektionen aus ihrer Eishockeykarriere, die ihr den Weg für zukünftige Erfolge ebnen werden.