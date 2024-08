Schüsse in Wiener Klinik – Zwei Tote

Am Donnerstagnachmittag kam es in der Wiener Klinik Favoriten zu einem tragischen Vorfall, der sowohl Patienten als auch Mitarbeiter des Spitals erschüttert hat.

Gegen 13 Uhr vernahm eine Mitarbeiterin der Klinik einen lauten Knall aus einem Patientenzimmer. Dort fand sie eine blutüberströmte 86-jährige Patientin im Bett vor, während ihr 88-jähriger Ehemann ebenfalls im Raum anwesend war.

Doppelschüsse und dramatische Rettungsversuche

Kurz nachdem die Mitarbeiterin den Raum verließ, um sofortige Hilfe zu holen, erschütterte ein zweiter Knall das Zimmer. Als die Rettungskräfte eintrafen, fanden sie den schwerverletzten Ehemann neben seiner toten Frau vor. Eine im Zimmer gefundene Schusswaffe wurde von der Polizei sichergestellt.

Unmittelbare Reaktionen und Evakuierungen

Notärzte konnten nur noch den Tod der 86-jährigen Frau feststellen, während ihr Ehemann in kritischem Zustand in ein anderes Krankenhaus gebracht wurde. Trotz intensiver Bemühungen der Mediziner erlag auch er am späten Nachmittag seinen Verletzungen. Dieser tragische Fall belastete das Klinikpersonal zutiefst.

Vorläufige Ermittlungsergebnisse

Erste Ermittlungen der Polizei und der Berufsrettung Wien legen nahe, dass der 88-jährige Mann zuerst seine Frau erschossen hat, um dann die Waffe gegen sich selbst zu richten. Wie genau es zu diesem tragischen Vorfall kam, ist derzeit noch Gegenstand weiterer Untersuchungen.

Einschränkungen im Klinikbetrieb

Als unmittelbare Folge des Vorfalls wurde ein „Rettungsstopp“ verhängt. Bis 18 Uhr konnten keine neuen Patienten aufgenommen werden, und die betroffenen Patienten benachbarter Zimmer wurden in andere Abteilungen verlegt.