Trotz Konzertabsage: Swifties erobern Wien und singen ihre Hits

Die Innenstadt von Wien erlebte am Donnerstag einen Ausnahmezustand, als sich tausende Taylor-Swift-Fans auf dem Stephansplatz versammelten. Grund für das unerwartete Treffen der sogenannten Swifties waren die kurzfristig abgesagten Konzerte der Pop-Sensation.

Taylor Swift, die weltweit Millionen Fans begeistert, sollte ursprünglich drei ausverkaufte Konzerte in Wien geben. Doch der Veranstalter sah sich gezwungen, diese aufgrund von Sicherheitsbedenken abzusagen. Nach der Verhaftung eines 19-jährigen Mannes, der konkrete Terrorpläne für die Konzerte geschmiedet haben soll, wollte man kein Risiko eingehen.

Tiefe Enttäuschung unter den Fans

Die Absage traf die Fans schwer. Viele äußerten ihren Unmut und ihre Trauer in den sozialen Medien. Eine Mutter schrieb: „Ich bin geschockt und gleichzeitig froh, dass man das herausgefunden hat. Wir wären morgen da gewesen. Meine kleine Tochter weint bitterlich.“ Auch andere Fans zeigten ihre Enttäuschung. Eine Nutzerin schrieb erbost: „Mein Herz ist gebrochen. Alle Länder schaffen es, nur Österreich nicht.“

Fan-Treffen als Zeichen der Solidarität

Ein anderer Fan hoffte auf Ersatztermine: „Gibt es wenigstens einen Funken Hoffnung auf Ersatztermine? Eine ‚Once-in-a-Lifetime‘-Show mit einem Jahr Vorfreude einfach weg…“

Doch trotz der enttäuschenden Nachrichten ließen sich die Swifties nicht unterkriegen. Am Donnerstagnachmittag versammelten sich zahlreiche Fans in der Wiener City am Stephansplatz. Gemeinsam sangen sie die Hits von Taylor Swift und sorgten so für eine einzigartige Atmosphäre mitten in der Stadt.

Die Polizei hat am Mittwoch in Ternitz, Niederösterreich, einen 19-Jährigen verhaftet, der unter dringendem Verdacht steht, konkrete Terrorpläne gegen die Swift-Konzerte in Wien vorbereitet zu haben. In einem ersten Verhör gab er ein umfassendes Geständnis ab. Auch zwei seiner mutmaßlichen Komplizen wurden mittlerweile von der Polizei festgenommen.