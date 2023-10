Schwangerschaft verwandelt das Gehirn von Frauen!

Ein revolutionärer Durchbruch in der Neurowissenschaft ermöglicht es uns, die Schwangerschaft in einem neuen Licht zu betrachten. Forscher des renommierten Francis Crick Institute in Großbritannien haben entdeckt, dass eine Schwangerschaft nicht nur das Leben einer Frau auf den Kopf stellt, sondern auch ihr Gehirn – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes.

Die britischen Wissenschaftler führten ein faszinierendes Experiment mit Mäusen durch, um diese Hypothese zu testen. Sie teilten die Mäuse in zwei Gruppen auf: Jungtiere und Muttertiere. Dabei stellten sie fest, dass die weiblichen Jungtiere nur wenig Interesse an anderen Jungtieren zeigten, während die Muttertiere ein starkes Interesse an ihnen zeigten.

Was steckt hinter diesem Verhalten?

Die Antwort liegt in den Neuronen des Hypothalamus, einem Bereich des Gehirns, der mit dem Erziehungsverhalten in Verbindung gebracht wird. Die Forscher entdeckten, dass schwangerschaftsspezifische Hormone wie Östrogen und Progesteron diese Neuronen beeinflussen und verändern.

Das überraschende Ergebnis: Diese Hormone „verkabeln“ das Gehirn neu. Das Östrogen dämpft zunächst die Aktivität der Neuronen, während das Progesteron neue Verbindungen, sogenannte Synapsen, schafft. Dadurch entstehen engere Verbindungen zu anderen Teilen des Gehirns.

Das Ausmaß und die Dauer dieser Veränderungen sind jedoch noch nicht vollständig geklärt. Einige der beobachteten Veränderungen könnten etwa einen Monat anhalten, andere könnten das Gehirn der werdenden Mutter sogar dauerhaft verändern.

Obwohl diese Erkenntnisse bisher nur bei Mäusen nachgewiesen wurden, sind die Forscher zuversichtlich, dass sie auch auf Menschen übertragbar sind. Diese Studie eröffnet ein neues Forschungsfeld, das die Auswirkungen der Schwangerschaft auf das Gehirn der Mutter und möglicherweise auch auf ihr Verhalten und ihre Fähigkeiten weiter erforschen wird.