Schwer verletzt: 28-Jähriger rast mit Oldtimer in Gebäude

Ohne Zulassung und Sicherheitsgurt endete die Fahrt im Oldtimer für einen 28-Jährigen in der Steiermark dramatisch. Der Unfall forderte einen Großeinsatz.

Ein 28-jähriger Mann verunglückte am Samstagabend schwer mit seinem nicht zugelassenen Oldtimer in Oberneuberg. Die Freiwillige Feuerwehr Pöllau wurde um 18:22 Uhr alarmiert, nachdem der Fahrer auf einer Gemeindestraße die Kontrolle über seinen Dodge verloren hatte. Da das historische Fahrzeug bauartbedingt nicht mit Sicherheitsgurten ausgestattet war, erlitt der ungesicherte Lenker schwerste Verletzungen und wurde im Fahrzeug eingeklemmt.

📍 Ort des Geschehens

Die Polizei bestätigte, dass der Oldtimer zum Unfallzeitpunkt nicht für den Straßenverkehr zugelassen war. Nach ersten Ermittlungen deuten die Spuren darauf hin, dass der Lenker vor dem Aufprall ins Schleudern geriet und mit der Beifahrerseite gegen die Hausmauer prallte.

Aufwändige Rettung

Die Einsatzkräfte mussten den Schwerverletzten mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Wrack befreien. Vor Ort führten sie eine Crash-Rettung durch und leisteten Erste Hilfe. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Patient mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 16 ins LKH Universitätsklinikum Graz transportiert.

Bei dem Unfall entstanden erhebliche Schäden sowohl am Fahrzeug als auch an dem Gebäude, mit dem der Wagen kollidierte. Am Oldtimer entstand Totalschaden, während am Gebäude ein Teil der Mauer herausgerissen wurde und erheblicher Sachschaden entstanden ist.

Der Einsatzleiter veranlasste eine Nachalarmierung per Sirene, da einige Feuerwehrmitglieder bereits in Zivilkleidung an der Unfallstelle eingetroffen waren. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.