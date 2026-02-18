Schwere Vorwürfe: Prostituierte empfing Kunden neben Kinderbett!

Neben dem Kinderbett empfing sie ihre Freier – eine Mutter bot in ihrer Wohnung illegale sexuelle Dienste an, während ihre drei minderjährigen Kinder anwesend waren.

In Linz-Kleinmünchen wurde ein Fall illegaler Prostitution aufgedeckt, bei dem sexuelle Dienstleistungen in unmittelbarer Nähe von Kindern angeboten wurden. Auslöser der Ermittlungen waren die Meldung einer aufmerksamen Nachbarin sowie ein im Internet entdecktes Inserat. Bei einer koordinierten Durchsuchung trafen Beamte des städtischen Erhebungsdienstes und des Kriminalreferats des Stadtpolizeikommandos Linz auf drei Erwachsene sowie drei minderjährige Kinder im Alter von fünf, 13 und 17 Jahren.

Die Frau, die mutmaßlich illegaler Prostitution nachging, bewohnte die Wohnung gemeinsam mit ihren drei Kindern. Besonders gravierend: Sie soll ihre Kunden direkt neben einem Kinderbett empfangen haben. Die beengte Wohnsituation und die unmittelbare Nähe der Minderjährigen zu den sexuellen Handlungen machen den Fall besonders brisant.

Sofortige Schutzmaßnahmen

Vertreter der Kinder- und Jugendhilfe waren bereits beim Einsatz vor Ort und leiteten sofort Schutzmaßnahmen für die Minderjährigen ein. Die Behörden setzen ihre Untersuchungen fort, um sämtliche strafrechtlich relevanten Aspekte zu klären und die Hintergründe vollständig aufzuarbeiten.

In einer offiziellen Stellungnahme unterstrich Sicherheitsstadtrat Michael Raml die Bedeutung solcher Kontrollen, die dazu beitragen, derartige erschütternde Fälle aufzudecken. Er betonte, dass der Schutz von Kindern höchste Priorität habe und keinerlei Toleranz möglich sei.

Linzer Problematik

Die Problematik illegaler Prostitution ist in Linz kein Einzelfall: Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 47 illegale Bordelle in der oberösterreichischen Landeshauptstadt entdeckt und geschlossen. Die Stadtverantwortlichen verweisen auf die wichtige Rolle der Bevölkerung, die verdächtige Aktivitäten sowohl der Polizei als auch dem Bürgerservice melden kann.

