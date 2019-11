Schweres Unwetter sucht kroatische Küste heim! (VIDEO)

Ein wahrer adriatischer Seesturm macht sich an der kroatischen Küste breit. Meteorologen warnen vor weiteren verheerenden Unwettern.

Die Behörden Dalmatiens haben bereits Warnungen für die Bürger ausgesprochen, aber auch in Istrien stehen seit gestern einige Hafenregionen unter Wasser.

Im kroatischen Hafenort, Vela Luka auf der Insel Korčula sind beispielsweise in den letzten 24 Stunden 222 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Was bedeutet, dass es an nur einem Tag fast das Doppelte des durchschnittlichen monatlichen Regenfalls gab.



Die starken Regenfälle verursachten Ströme, überflutete Keller und beschädigte Fahrzeuge.

Auf der nächsten Seite könnt ihr weitere Videos des Megasturms sehen: