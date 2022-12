Schwerkranke Mutter bringt gesundes Baby zur Welt

Ruzica und Goran Olah sind die stolzen Eltern der kleinen Ivana, die zu ihrem Familienheim in Odzaci, Serbien, gekommen ist, um die große Liebe, aber auch den großen Kampf zu bestätigen, den dieses glückliche Paar seit fast 18 Jahren führt.

In ihrem Fall würden viele Ärzte eher die Geschichte glauben, dass Ivana von einem Storch gebracht wurde, als dass Ruzica (42) sie im Alter von 27 Jahren gebar, bei der Myelofibrose diagnostiziert wurde, und zwar eine der schwersten und seltensten chronischen Formen der Blut-Erkrankung.

Ärzte sagen, dass dies ein einzigartiger Fall in Serbien und vielleicht auf der ganzen Welt ist, dass diese Frau auf natürliche Weise schwanger wurde und ohne größere Komplikationen ein gesundes und entzückendes Mädchen zur Welt brachte. Ruzica selbst bestätigte dies mit einem Lächeln für Kosmo, die am 14. April 2019 in der 37. Schwangerschaftswoche in der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Novi Sad per Kaiserschnitt entbunden hat und wo das Baby Ivana mit einem Gewicht von 2.290 Gramm geboren wurde.

FOTO: zVg.

„Ich war wirklich eine besondere Schwangere, weil die Ärzte in der Praxis bisher noch nie einen solchen Fall hatten, also bestanden sie darauf, den Verlauf der Schwangerschaft genau zu überwachen. Gynäkologisch war bei mir zum Glück alles in Ordnung, aber aufgrund meiner Diagnose musste ich ab dem siebten Monat meiner Schwangerschaft alle zwei bis drei Wochen zu ausführlichen Untersuchungen auf die Entbindungsstation, wo während meines Aufenthalts im Krankenhaus diverse Tests gemacht wurden. Ich verbrachte ein paar Wochen in der Entbindungsklinik, und dann vereinbarten wir, dass ich in der 37. Woche per Kaiserschnitt gebären würde, nur für den Fall“, erinnert sich die tapfere Ruzica.

Ivana ist jetzt 3 Jahre alt und sehr temperamentvoll und lächelt, wahrscheinlich wegen ihrer wunderbaren Eltern, die ihr unendlich viel Liebe geschenkt haben.

„Wir haben Geschichten gehört, dass Frühgeborene etwas stärker und kämpferischer sind als regelmäßig Geborene, aber so haben wir uns das wirklich nicht vorgestellt. Unser Leben hat sich komplett verändert und uns großes Glück gebracht. Ich mache weiterhin Therapien für meine Krankheit und Ivana ist ein weiterer Beweis dafür, dass man niemals aufgeben sollte. Mein Mann und ich träumen seit fast 15 Jahren von einem Baby und wir haben sogar über eine künstliche Befruchtung nachgedacht und dann geschah ein Wunder. Ich wurde auf natürliche Weise schwanger und nach Rücksprache mit meiner Ärztin Ivana Urosević beschlossen wir, Eltern zu werden. Wegen allem, was sie für uns getan hat, haben wir beschlossen, unser Baby nach meiner Ärztin zu benennen, damit sie uns daran erinnert, wie viel eine gute Beziehung zwischen Arzt und Patient bedeutet“, erzählte uns Ruzica, ohne das Lächeln aus ihrem Gesicht zu nehmen.

FOTO: zVg.

Der stolze Vater und Ehemann Goran sagt, dass sich ihr Leben komplett verändert hat und sie überglücklich sind, weil sie seit fast 15 Jahren von einem Kind träumen.

„Die Nachricht von Ruzicas Krankheit hat uns zuerst geschockt, doch wir haben beschlossen, nicht aufzugeben, besonders meine Frau, die eine großartige Kämpferin ist. Nach vielen Jahren des Versuchens haben wir uns fast damit abgefunden, dass wir keine Kinder bekommen würden, aber wir haben wieder nicht aufgegeben und ein Wunder geschah. So sehr uns die Nachricht über die Krankheit von Ruzica im negativen Sinne getroffen hat, so intensiv hat uns ebenso die Nachricht, dass wir Eltern werden getroffen, aber im positiven Sinne. Nur jetzt gibt es kein Aufgeben und kein Lockerlassen. Ruzica setzt die Therapie fort und wir sind eine glückliche Familie“, sagte Goran.

Eine andere Sache, die diese ganze Geschichte unglaublich macht, ist sicherlich Ruzicas Zustand, nachdem sie schwanger wurde. Was ihr passierte, war, dass während ihrer Schwangerschaft alle primären Symptome der Krankheit verschwanden, wofür kein Arzt eine Erklärung hatte, weil sie in der Praxis noch nie einer schwangeren Frau begegnet waren, die an Myelofibrose litt. Ruzica sagte, dass während ihrer Schwangerschaft die Schmerzen in ihren Knochen, unter ihren Brüsten verschwunden sind und sie sich wie eine völlig gesunde Person gefühlt hat, und sie fühlt sich immer noch genauso. Nach Rücksprache mit ihrem Arzt setzte sie die Therapie fort, die sie während der Schwangerschaft genommen hat, was ihr sichtlich hilft.

Der Arzt von Ruzica, Prof. Dr. Ivana Urosevic, Leiterin der Klinik für Hämatologie des Klinikums Vojvodina, ist selbst überglücklich, dass ihre Patientin ohne Folgen ein gesundes Baby zur Welt gebracht hat.

FOTO: zVg.

„Ruzica ist nicht nur ein einzigartiger Fall, sondern auch eine unglaubliche Frau, extrem kämpferisch und inspirierend für uns alle. Sie gab nie auf oder dachte, dass etwas schief gehen würde. Sie war die erste, die sagte, dass alles gut werden würde, und ich habe nur meine Arbeit gemacht- Also bin ich nur ein bedeutungslose Ärztin, die ein großes Glück erlebt hat“, erzählte uns die bescheidene Dr. Urosevic, die am meisten für den Erfolg im Kampf gegen Myelofibrose von Ruzica verantwortlich ist.

Die Myelofibrose betrifft übrigens am häufigsten Menschen zwischen 50 und 70 Jahren, obwohl sie auch in der jüngeren Bevölkerung auftreten kann, wie es bei Ruzica der Fall war. Es ist eine sehr seltene und aggressive Krankheit. Im Knochenmark entwickelt sich ein Fasergewebe, das zu einer deutlichen Abnahme der Blutproduktion, einer Vergrößerung von Milz und Leber, Gewichtsverlust und zahlreichen unspezifischen Symptomen führt. Dies sind die grundlegenden Merkmale dieser schweren Krankheit, die die Lebenserwartung der Patienten erheblich verkürzt. Die Situation ist seit 2016 viel besser, als innovative Therapien eingeführt wurden, die den Betroffenen dieser bösartigen Krankheit auf der ganzen Welt Hoffnung geben.