Sechs Männer vergewaltigen Minderjährige und zwingen sie zur Abtreibung

Die kosovarische Staatsanwaltschaft wirft den sechs Angeklagten vor, ein minderjähriges Mädchen zwei Jahre lang sexuell missbraucht und zur Abtreibung gezwungen zu haben.

Sechs Männer, darunter ein Gymnasialprofessor, ein Polizist, ein Arzt und ein Anwalt wurden am Mittwoch wegen Vergewaltigung und Nötigung angezeigt. Die gesamte Causa soll 2017 ihren Anfang gehabt haben, als das Mädchen 16 Jahre alt war.

Ein Professor ihres Gymnasiums soll damals mehrfach Geschlechtsverkehr mit dem Mädchen gehabt haben und ihr versprochen haben, sie zu heiraten. Als das spätere Opfer jedoch herausfand, dass der Mann verheiratet ist und Kinder hat, entschied sie sich, ihn bei der Polizei anzuzeigen.

Drohung und Vergewaltigung durch Polizisten

Nachdem die Minderjährige einem Polizeibeamten den Vorfall schilderte, soll dieser ihr gedroht haben, ihren Eltern von der Beziehung zum Professor zu erzählen, insofern sie nicht mit ihm vier Mal wöchentlich Sex im Hotel hat. Das Opfer soll der Erpressung nachgegeben und sich ein ganzes Jahr über mit dem Polizisten getroffen haben.

Schwangerschaftsabbruch

Als das junge Mädchen vom Polizisten schwanger wurde, brachte er sie im Jänner 2019 nach Priština, wo er sie zur Abtreibung gezwungen haben soll. Dem Mädchen wurde schlussendlich ein Anwalt zugeteilt, der sie ebenso vergewaltigt haben soll. Auch ein Gynäkologe soll sich an der Minderjährigen vergangen haben.

Der Fall um die heute 18-Jährige löste am Kosovo sowohl in der Öffentlichkeit als auch in der Politik heftige Debatten aus. Seither wird nicht nur im Parlament darüber diskutiert, welchen Status Frauen in der eher konservativen kosovarischen Gesellschaft innehaben.