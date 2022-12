Sehen Sie sich die 15 heißesten Fußballer der Weltmeisterschaft an

In der Weltmeisterschaft in Katar ist auch etwas für Frauen dabei, egal ob sie sich für Fußball interessieren oder nicht. Das sind gutaussehende Fußballer. Spanier, Engländer, Brasilianer und Kroaten – bei der diesjährigen Weltmeisterschaft haben die Länder sehr viele gutaussehende Vertreter.

Wenn Sie also einen Grund brauchen, den Fernseher einzuschalten und ein Spiel zu sehen, haben wir mehrere für sie, sagen Journalistinnen des Portals zena.rtl. Von Cristiano Ronaldo und Neymar bis hin zu den heißen Dejan Lovren und Marko Livaja haben die Journalistinnen die 15 schönsten Fußballer der diesjährigen Weltmeisterschaft ausgewählt – und welcher von ihnen ist Ihr Favorit?

Fabian Schär

Einer der attraktivsten Fußballer ist sicherlich der dunkelhaarige Schweizer Fabian Schär, der derzeit für das englische Newcastle United spielt und zu den besten Verteidigern seiner Generation zählt. Doch zum Unglück vieler Frauen ist er seit mehreren Jahren vergeben. Während er noch für die Schweizer Basel spielte, lernte er seine Freundin, die Anwältin Alexandra Munger, kennen, mit der er bis heute in einer glücklichen Beziehung ist. Ob Heirat und Kinder geplant sind, ist nicht bekannt, denn der Fußballer versucht, sein Privatleben von der Öffentlichkeit fernzuhalten, postet aber manchmal ein Bild mit seiner Liebsten auf seinem Instagram-Profil.

Christian Pulisic

Der Amerikaner mit kroatischen Wurzeln, Christian Pulisic, wird von vielen als einer der süßesten Fußballspieler der Welt angesehen und ist definitiv der attraktivste amerikanische Fußballspieler. Auch bekannt unter den Spitznamen „Captain America“ und Fußballer LeBron James wegen seiner großartigen spielerischen Fähigkeiten. Pulisic gewinnt die Herzen vieler Frauen mit seinem exzellenten Aussehen, aber sehr wenig ist über sein Privatleben bekannt. Ob er eine Freundin hat, ist nicht bekannt, aber wir sind uns sicher, dass der 24-Jährige nach der WM sicher die Richtige finden wird, wenn er es nicht schon getan hat.

Álvaro Morata

Der gutaussehende Spanier Álvaro Morata hat mit seiner fantastischen Leistung bei Atletico Madrid längst die Herzen der spanischen Fans erobert, und dieser 30-jährige Stürmer der spanischen Fußballnationalmannschaft ist nicht nur sehr talentiert, sondern gilt auch als einer der attraktivsten Fußballer überhaupt der diesjährigen WM. Seit 2017 ist der gutaussehende Fußballer mit der Italienerin Alice Campello verheiratet, mit der er drei Söhne hatte – Leonardo, Edoardo und Alessandro.

Neymar

Der zweitschönste Fußballspieler der diesjährigen Meisterschaft bedarf keiner besonderen Vorstellung. Neymar ist ein brasilianischer Fußballspieler, der auf der ganzen Welt für sein unglaubliches Talent und seine Fähigkeiten berühmt geworden ist und einer der 10 berühmtesten und schönsten Fußballspieler der Welt ist. Und ebenso wie über seine Fußballkarriere ist viel über sein turbulentes Privatleben bekannt – bereits mit 19 Jahren bekam er mit seiner damaligen Freundin Carolina Dantas einen Sohn, vor zwei Jahren war er mit dem amerikanischen Model mit kubanisch-kroatischen Wurzeln liiert, Natalija Barulich, was durch das Erscheinen auf dem Cover der russischen Ausgabe des GQ-Magazins bestätigt wurde. Ihre Liebe zerbrach im Laufe der Zeit und Neymars neue Freundin ist angeblich die 27-jährige Bruna Biancardi.

Marcus Rashford

Der Engländer Marcus Rashford ist die junge Hoffnung von Manchester United und wir finden ihn oft auf den Listen der schönsten Fußballer. Der gutaussehende 25-Jährige erobert bei dieser WM bereits die Herzen, und es scheint, dass er keiner dieser Fußballer ist, deren Privatleben voller Skandale ist – sein Herz wurde von seiner langjährigen Freundin Lucia Loi erobert. Sie lernten sich kennen, als sie zusammen zur Schule gingen. Im Mai dieses Jahres stellte er ihr auf einer romantischen Reise nach Los Angeles den Antrag.

Cristiano Ronaldo

Er braucht auch keine besondere Einführung – der portugiesische Fußballer Cristiano Ronaldo ist definitiv einer der beliebtesten Fußballer der Welt. Und während Frauen auf der ganzen Welt nach diesem Fußballer mit dem Körper von Apollo sabbern, ging Ronaldo lange Zeit solo und beschloss, Vater zu werden. Mit Hilfe einer Leihmutter bekam er drei Kinder, dann lernte er Georgina Rodriguez kennen, mit der er bis heute eine glückliche Beziehung führt. Obwohl sie nicht offiziell verheiratet sind, haben Georgina und Cristiano zwei eigene leibliche Kinder. Vor kurzem haben sie eine persönliche Tragödie überlebt, weil Georgina mit Zwillingen schwanger war – einem Jungen und einem Mädchen, aber ihr Sohn starb während der Geburt.

Olivier Giroud

Der Franzose Olivier Giroud ist auch einer der attraktivsten Fußballer der Welt, und abgesehen von seiner beneidenswerten Fußballkarriere könnten ihn viele auch um sein exzellentes Aussehen und seinen makellos geformten Körper beneiden. Der gutaussehende 36-Jährige liebt seit Jahren seine Frau Jennifer, die er 2011 nach mehreren Jahren Beziehung geheiratet hat, und zusammen haben sie vier Kinder. Ihre Ehe wurde jedoch nach einigen Jahren von einem großen Skandal erschüttert – im Februar 2014 soll Giroud seine Frau mit Model Celia Kay betrogen haben. Nach dem Vorfall entschuldigte er sich bei seiner Frau, behauptete aber später, er habe keinen Ehebruch begangen.

Marcos Llorente

Marcos Llorente ist ein Spanier, der 2020 sein Debüt gab und Teil der EURO 2020 war. Die Fans sind verrückt nach seiner fantastischen Figur und seinem charmanten Aussehen. Der gutaussehende 27-Jährige rühmt sich toller Bauchmuskeln und exzellenter Fußballfähigkeiten, und wenn er nicht auf dem Fußballplatz steht, verbringt er Zeit mit seiner Verlobten Patricia Noarbe, einer Jura- und Betriebswirtschaftsstudentin, die ein Jahr jünger ist. Das süße Paar verlobte sich letztes Jahr; der Fußballer ging vor seiner Liebsten im Wanda Metropolitano Stadion in Madrid auf die Knie.

Alisson Becker

Der gutaussehende Brasilianer Alisson Becker ist ein Fußballtorhüter, der derzeit für den englischen Klub Liverpool spielt. Der dunkelhaarige 30-Jährige mit strahlenden Augen sorgt weltweit für Aufsehen, nicht für Skandale wie andere Fußballer, und er ist seit Jahren mit der Ärztin Natália Loewe verheiratet, mit der er drei Kinder hat – zwei Söhne und eine Tochter.

Jack Grealish

Der englische Fußballer von Manchester City, Jack Grealish, ist ein weiterer Engländer auf unserer Liste der heißesten Fußballer. Grealish ist auch als der teuerste englische Fußballer der Geschichte bekannt, und viele vergleichen ihn mit einem der attraktivsten Fußballer aller Zeiten, David Beckham, teilweise wegen seiner Fußballkarriere und teilweise wegen seiner Zusammenarbeit mit Modemarken. Übrigens ist Jack in einer glücklichen Beziehung mit Model Sasha Attwood.

Rodrigo de Paul

Der Argentinier Rodrigo de Paul ist definitiv einer der attraktivsten Spieler der argentinischen Nationalmannschaft bei der diesjährigen Weltmeisterschaft und spielt neben Argentinien auch als Mittelfeldspieler für den La Liga-Klub Atlético Madrid. Seine Profikarriere startete er bereits im Alter von acht Jahren und heute, im Alter von 28 Jahren, wird ihm eine glänzende Zukunft vorausgesagt. Mit dem einst berühmten Teenie-Star, der Sängerin und Schauspielerin ist Rodrigo übrigens seit Kurzem liiert, und zwar Martina Stoessel, die in der erfolgreichen Teenie-Serie „Violeta“ mitspielte. Rodrigo kam fast nicht zur WM, weil seine Ex-Frau Camila Homs, mit der er zwei Kinder hat, ihn auf Unterhalt verklagt.

Kevin Trapp

Der erste Deutsche auf unserer Liste ist Kevin Trapp, ein gutaussehender Fußballer, der als Model durchgehen könnte. Der 32-Jährige ist Torhüter-Assistent der deutschen Fußballnationalmannschaft und wegen seiner schönen Gesichtszüge und seiner wohlgeformten Figur der Liebling der Frauen auf der ganzen Welt. Trapp ist seit mehreren Jahren mit Victoria’s Secret-Model Isabelle Goulart verlobt, derzeit planen sie eine Hochzeit.

Anton Griezmann

Der Franzose deutscher und portugiesischer Herkunft, Anton Griezmann, spielt derzeit für den spanischen Klub Atlético Madrid und hat wie der Fußball auch eine Karriere als Model. So hat er kürzlich in einer Kampagne mit Mango zusammengearbeitet, und er wird sicherlich nicht damit aufhören. Übrigens ist Griezmann seit 2017 mit der Kinderpsychologin Erika Choperen verheiratet, mit der er drei Kinder hat, und es ist interessant, dass alle seine Kinder das gleiche Geburtsdatum haben – sie wurden am 8. April 2016, 2019 und 2021 geboren.

Dejan Lovren

Schließlich können wir nicht vermeiden, einige der hübschesten „Vatreni“ zu erwähnen, die mit ihrem Aussehen und Talent erobern, und einer von ihnen ist definitiv der Liebling der Frauen, Dejan Lovren. Der kroatische Fußballer, der ursprünglich aus Zenica stammt, spielte für Dinamo und spielt derzeit für das russische Zenit. Obwohl er der Liebling vieler kroatischer Frauen ist, gehört sein Herz nur einer. Er ist seit Jahren mit Anita verheiratet, die er im Alter von nur 16 Jahren kennenlernte. Sie heirateten 2012 und haben zwei Kinder – Tochter Elena und Sohn Josip.

Marko Livaja

Zu guter Letzt ist Marko Livaja aus Split, ein kroatischer Fußballspieler, der für Hajduk Split und die Nationalmannschaft spielt. Nach Meinung vieler Frauen ist er einer der hübschesten Fußballer, die uns dieses Jahr in Katar vertreten, aber er ist auch sehr beschäftigt. Vor kurzem heiratete er seine langjährige Partnerin, das ehemalige Model Iris Rajcic, mit der er vor der Heirat acht Jahre lang in einer Beziehung war und mit der er zwei Kinder hat – Tochter Elizabeth und Sohn Lorenzo.