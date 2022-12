Hunde bissen Gesichtsteile einer Studentin ab und fraßen sie! (VIDEO)

Eine texanische Studentin und Tierfreundin wurde während eines blutrünstigen Angriffs von zwei Hunden zwei Tage vor Weihnachten im vergangenen Jahr und ihrem 22. Geburtstag katastrophal entstellt. Die Hunde rissen Teile ihres Kopfes und ihres Gesichts ab und fraßen es.

Jaqueline Durand (22), eine Studentin an der University of Texas in Dallas, die als Hundeführerin arbeitete, plante, mit Lucy, einem deutschen Schäferhund-Mischling, und Bender, einem Pitbull-Mischling, Gassi zu gehen. Und als sie an diesem Tag im Haus des Hundebesitzers erschien und die Haustür öffnete, griffen die Hunde sie brutal an, wie aus der Klage hervorgeht, die ihr Anwalt gegen den Hundebesitzer eingereicht hatte, berichtet das Medium CBS News.

„Die Hunde brachten Jaqueline aus dem Gleichgewicht, wodurch sie stürzte und ihr Handy fallen ließ. Dann griffen sie ihren Kopf und ihr Gesicht an, zogen ihr all ihre Kleider aus und rissen und aßen ihre Ohren, Nase, Lippen und den größten Teil ihres Gesichts unter ihren Augen”, wird in der Klage angeführt.

Wie CBS News feststellt, hatte das Mädchen bereits Kontakt mit Hunden im selben Haus, die Tiere waren ruhig und es gab keine Zwischenfälle, und die Besitzer der Hunde gaben Jaqueline am Tag des Angriffs keine Warnungen vor dem aggressiven Verhalten der Hunde. „Der Besitzer versicherte Jaqueline, dass die Hunde eingesperrt würden“, sagte ihr Anwalt Chip Brooker in einer Erklärung. „Aber kurz vor ihrem ersten Besuch schrieb die Besitzerin Jaqueline eine SMS, dass sie es versäumt hatte, die Hunde abzuholen, bevor sie die Stadt verließ. Auf dem Schild an der Haustür stand „Scharfe Hunde. Bitte nicht klopfen oder klingeln. Rufen Sie an oder schreiben Sie eine SMS.'”

Zwei der drei Hunde des Paares, ein Deutscher Schäferhund und ein Pitbull-Mischling, hätten sie sofort angegriffen, heißt es in der Klage. Die Hunde “griffen Jaquelines Gesicht gewaltsam und brutal an, rissen ihr Ohren, Nase und den größten Teil ihres Gesichts unter ihren Augen ab und verfehlten nur knapp ihre Halsschlagader”, heißt es in der Klage. „Während dieses brutalen Angriffs zerrissen die Hunde ihre gesamte Kleidung, einschließlich ihrer Bluejeans, und hinterließen Stichwunden am ganzen Körper“, berichtet CBS News.

Jaqueline hat sich bereits mehreren rekonstruktiven Operationen unterzogen und wird laut ihrem Anwalt noch viele weitere benötigen. Sie teilte am 18. Januar von ihrem Krankenhausbett aus eine Nachricht auf Facebook mit: „Ich bin so gesegnet, von so viel Liebe und Unterstützung umgeben zu sein, während ich diese schwierige Zeit in meinem Leben durchmache. Danke an alle, die mich von Anfang an bei jedem Schritt unterstützt und geliebt haben! Ich mache jeden Tag, an dem ich hier bin, gute Fortschritte. Gebete wurden erhört! Vielen Dank”.

Die Hunde wurden eingesperrt und der Obhut der Stadt Coppell übergeben, bevor ein städtischer Richter Anfang Januar dieses Jahres entschied, dass beide Tiere gemäß der Klage eingeschläfert werden sollten. Neben der Klage werden Kopien des polizeilichen Vorfallberichts, das Protokoll des Gemeindebeamten aus dem Euthanasieverfahren und Fotos von Jaqueline von vor dem Vorfall verfügbar sein, berichtet CBS News DFW.

„Jaqueline wird ihr Leben für immer daran messen, bevor und nachdem sich diese Tür geöffnet hat“, sagte Brooker. „Sie wird für den Rest ihres Lebens dauerhaft entstellt sein, und wir haben diese Klage eingereicht, um sicherzustellen, dass alle Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Wie Jaqueline Durand jetzt aussieht und ob sie Hunde immer noch liebt, erfahren Sie im folgenden Video: