Seitensprung: Beliebte Balkansängerin erwischt Verlobten mit Mann im Bett

Die serbische Sängerin entdeckte ihren Verlobten in einer pikanten Situation. Ein überraschender Berlin-Besuch brachte schockierende Enthüllungen ans Licht.

Mira Skoric enthüllte, dass sie ihren ehemaligen Verlobten, einen deutschen Geschäftsmann, in einer kompromittierenden Situation ertappt hatte. In seiner Berliner Wohnung fand sie ihn im Bett mit einem jüngeren Mann, was zur sofortigen Beendigung ihrer Beziehung führte. Dieses Erlebnis verfolgt sie bis heute.

Das Paar hatte sich auf einem Empfang kennengelernt, bei dem Skoric als Ehrengast auftrat, und die Beziehung entwickelte sich schnell. In der Hoffnung, ihren Verlobten zu überraschen, reiste sie unangekündigt nach Berlin. In der Wohnung, die bald auch ihr Zuhause werden sollte, machte sie die schockierende Entdeckung.

Von der Situation überwältigt, reagierte Mira mit heftigen Gefühlen von Wut und Verzweiflung. Während ihr Verlobter versuchte, die Situation herunterzuspielen und beteuerte, der andere Mann sei nur ein Freund, glaubte sie ihm nicht. Sie warf ihren Verlobungsring weg, schlug die Tür zu und verließ ihn für immer.

Gefühle der Erniedrigung

Im Interview beschrieb sie ihre Gefühle: „Oh mein Gott, ich dachte, solche Dinge passieren nur in Filmen. So eine Schande habe ich nie erlebt. Ich fühle mich als Frau so erniedrigt, dass ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Kein einziges Mal habe ich daran gedacht, dass er mich mit einer anderen Frau betrügen würde, geschweige denn mit einem Mann! Dieses Bild kann ich nicht aus meinem Kopf löschen. Diese Welt ist völlig den Bach runtergegangen.“

Überraschungsbesuch in Berlin

Sie erklärte weiter, dass berufliche Verpflichtungen sie bisher davon abgehalten hatten, nach Berlin zu reisen, obwohl ihr Verlobter sie täglich darum bat. Als sie schließlich einige Termine verschieben konnte, entschied sie sich für einen Überraschungsbesuch.

„Wegen der Arbeit konnte ich eine Zeit lang nicht nach Berlin gehen, obwohl er mich täglich bat, zu ihm zu kommen. Als ich endlich einige Verpflichtungen verschieben konnte, entschied ich mich, ihn zu überraschen. Da ich einen Schlüssel für die Wohnung hatte, kündigte ich mich nicht an, und als ich hereinkam…Ich bekomme immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke! Ich erwischte ihn mit einem Mann! Ich war so verletzt, dass ich, wenn ich in diesem Moment eine Waffe bei mir gehabt hätte, sie beide erschossen hätte! Ich warf ihm den Ring hin, drehte mich um und ging. Er hat mich so verletzt, ich habe den Glauben an die Liebe verloren.“