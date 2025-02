Serbe stiehlt Wiener Taxi und fährt alkoholisiert durch Österreich!

Am frühen Dienstagmorgen sorgte ein Vorfall in der niederösterreichischen Stadt Neunkirchen für Aufsehen: Ein 42-jähriger Serbe beging in einem gestohlenen Taxi mehrere Verkehrsdelikte und verursachte einen Verkehrsunfall.

Der Fall begann, als ein aufmerksamer Bürger um 3.50 Uhr die Polizei verständigte. Der Anrufer berichtete von einem stark alkoholisierten Fahrer in einem Taxi, der im Stadtgebiet auffiel. Der Verdächtige, ein serbischer Staatsbürger ohne Meldung in Österreich, konnte bald darauf von den Einsatzkräften gestoppt werden. Er war mit einem Taxi der Marke Mercedes-Benz aus Schwechat unterwegs, das durch eine eingeschlagene Seitenscheibe beschädigt war.

Alkohol am Steuer

Bei der Kontrolle konnte der 42-Jährige weder Fahrzeugdokumente noch einen Führerschein vorweisen. Ein durchgeführter Alkotest ergab 1,7 Promille und bestätigte damit die Trunkenheit des Lenkers. Bei weiteren Befragungen verweigerte der Beschuldigte jede Aussage.

Die Beamten nahmen telefonisch Kontakt mit dem Besitzer des Taxis auf und stellten fest, dass das Fahrzeug am Vorabend in Wien abgestellt worden war. Der Mann, der in Österreich bereits einschlägig vorbestraft ist, besaß keine gültige Lenkerberechtigung. Aufgrund seiner Vorstrafen und des fehlenden Führerscheins wurde der Beschuldigte festgenommen und in die Justizanstalt Wien-Josefstadt überstellt. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.