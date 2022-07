Serbien: Verkehrspolizei bekommt neues Kontrollsystem

Schon ab heute setzt die Polizei bei ihren Verkehrskontrollen das erweiterte und verbesserte Messsystem für die Durchschnittsgeschwindigkeit auf allen Autobahnen ein.

Die Verkehrspolizeidirektion des Innenministeriums der Republik Serbien startet in Zusammenarbeit mit der Autobahn-Betreibergesellschaft „Putevi Srbije“ und der Direktion für Maßnahmen und Edelmetalle die Aktion dass die Durchschnittsgeschwindigkeit auf etwa 50 Straßen in der gesamten Republik Serbien gemessen wird.

Das was die neue Technik so besonders macht, sind zahlreiche Funktionen außer der Geschwindigkeitsmessung. So kann mit diesem System auch festgestellt werden, ob der Fahrer und die Mitfahrer im Fahrzeug angeschnallt sind oder ob der Fahrer während der Fahrt unerlaubt mit dem Handy telefoniert.

Mit Hilfe dieses Systems werden Voraussetzungen für eine weitere Verbesserung der Verkehrssicherheit in der Republik Serbien geschaffen. In den letzten fünf Jahren kamen bei Verkehrsunfällen auf Autobahnen jährlich durchschnittlich 40 Verkehrsteilnehmer ums Leben, wobei die häufigste Ursache für Verkehrsunfälle das Fahren mit unangemessener Geschwindigkeit war.