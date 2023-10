Serbin heiratet Bosnier trotz skeptischer Blicke: Eine Liebe, die Grenzen überwindet

Die Liebe kennt keine Grenzen – das beweisen Natalija (18) aus Serbien und Benjamin (22) aus Bosnien und Herzegowina. Trotz der Herausforderungen, die ihre unterschiedlichen Religionen und Kulturen mit sich bringen könnten, haben sie sich entschieden, den Bund der Ehe einzugehen. Ihre Geschichte ist ein leuchtendes Beispiel für Akzeptanz und Liebe, die über alle Unterschiede hinweg besteht.

Natalija Neskovic und Benjamin Murguzovic sind ein junges Paar, das sich nicht von den Unterschieden ihrer Herkunft und Religion trennen lässt. Natalija, ursprünglich aus Prokuplje in Serbien, und Benjamin, aus Tuzla in Bosnien und Herzegowina, haben sich am 13. Oktober 2023 das Ja-Wort gegeben. Ihre Entscheidung, in Zürich, Schweiz, zu heiraten, wo sie derzeit leben, ist ein Zeichen ihrer Entschlossenheit, ihre Liebe über alle Hindernisse hinweg zu leben.

„Wir haben uns durch eine gemeinsame Freundin kennengelernt und haben vom ersten Tag an geglaubt, dass es das ist“, erzählt Natalija. „Derzeit leben wir in Zürich, wo wir gerade geheiratet haben, aber das bedeutet nicht, dass uns das weitere Leben nicht in meine oder seine Heimatstadt zurückbringen wird.“

Unterschiedliche Religionen

Die Anfänge ihrer Beziehung waren nicht ohne Schwierigkeiten. „Meine Eltern haben uns von Anfang an unterstützt, ebenso wie seine Mutter, aber unsere Geschichte war für unsere Gesellschaft und Umgebung inakzeptabel. Es ist schwierig, Menschen die Liebe zwischen Personen unterschiedlicher Religionen zu erklären, besonders wenn man aus einer kleinen Gemeinde kommt“, gesteht Natalija.

Trotz der Herausforderungen haben Natalija und Benjamin ihre Liebe zueinander bekräftigt, indem sie sich für die Ehe entschieden haben. „Wir haben uns für die Ehe entschieden, um unsere Liebe auf eine höhere Ebene zu heben, um sie zu formalisieren, aber auch um zu beweisen, dass wir nur dann am besten sind, wenn wir zusammen sind“, erklärt Natalija.

Botschaft der Liebe und Akzeptanz

In Bezug auf ihre unterschiedlichen Religionen betont Natalija, dass sie beide ihre jeweiligen Glaubensrichtungen respektieren und pflegen werden. „Wir pflegen und werden beide Religionen pflegen. Wenn wir den Koran besser kennenlernen, werden wir erst dann verstehen, dass alles dasselbe ist und wir werden verstehen, dass Gott für uns alle derselbe ist, wir nennen ihn nur anders. Aber am Ende des Tages erkennen wir, dass wir alle Menschen sind und dass wir Menschen nicht nach ihrer Religion oder Hautfarbe hassen und teilen sollten.“

Mit ihrer Geschichte wollen Natalija und Benjamin eine Botschaft der Liebe und Akzeptanz vermitteln. „Ich möchte sagen, dass Hass unter Menschen nirgendwo hinführt, wir sind alle Menschen, wir alle wurden von demselben Gott geschaffen, um auf diesem Planeten zu leben. Wenn ich eine Kraft hätte, würde ich sofort alle Kriege, die es gab, und all den Hass unter den Menschen löschen“, schließt Natalija.