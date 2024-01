Serbische Familie attackiert Spitalsarzt mit Fausthieben (VIDEO)

In der ersten Stunde des neuen Jahres 2024 wurde die friedliche Stimmung der Silvesternacht im Sana Klinikum Lichtenberg in Berlin jäh unterbrochen. Eine hitzige Auseinandersetzung zwischen drei Männern und dem medizinischen Personal eskalierte in eine handfeste Konfrontation, die sowohl das Krankenhauspersonal als auch die Patienten in Angst und Schrecken versetzte.

Laut Polizei hatte ein 25-Jähriger Serbe eine blutende Wunde an der Hand und war gegen 0.45 Uhr mit einem Rettungswagen eingeliefert worden. Der Patient und seine beiden Brüder im Alter von 16 und 20 Jahren, gerieten mit dem Klinikpersonal in einen heftigen Streit wegen angeblich zu langer Wartezeit. Die Situation eskalierte, als der älteste der Brüder plötzlich auf einen Arzt einschlug. Ein Überwachungsvideo dokumentiert die erschreckenden Szenen.

Überwachungsvideo

Das Video zeigt, wie die drei Männer zunächst mit den Ärzten und Pflegekräften diskutieren. Die Mitarbeiter des Krankenhauses versuchen, die Situation zu deeskalieren, doch die Anspannung steigt. Schließlich kommt es zur Eskalation: Der älteste Bruder verliert die Kontrolle und schlägt mit beiden Händen auf den Kopf eines Arztes ein.

Eine Krankenschwester eilt ihrem Kollegen zur Hilfe, während der Täter weiterhin Drohgebärden gegen das Personal macht. Der Arzt und ein Krankenpfleger werden bei dem Vorfall verletzt. Laut Polizeiangaben waren die drei Männer betrunken und bei ihnen wurden Drogen gefunden.

Das Krankenhaus reagierte bestürzt auf den Vorfall. In einer Stellungnahme heißt es: „Wir sind schockiert von dem tätlichen Angriff, der in der Silvesternacht in unserer Notaufnahme stattgefunden hat.“ Die betroffenen Mitarbeiter befinden sich derzeit nicht im Dienst und erholen sich von dem traumatischen Erlebnis.

Immer öfter Angriffe auf Helfer

Die Vorfälle in der Silvesternacht sind Teil einer beunruhigenden Entwicklung in Berlin. Bereits im Vorjahr gab es heftige Ausschreitungen und Angriffe auf Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungsdienstpersonal. In der diesjährigen Silvesternacht wurden in der Stadt insgesamt 300 Personen festgenommen und drei Menschen kamen ums Leben.

Das Sana Klinikum Lichtenberg hat angekündigt, den Wachschutz zu verstärken und weitere Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Es bleibt zu hoffen, dass diese Maßnahmen ausreichen, um die Sicherheit von Personal und Patienten zu gewährleisten.

Es ist wichtig zu betonen, dass das Krankenhaus nicht selbst die Aufnahmen der Überwachungskameras veröffentlicht hat. Die Veröffentlichung der Aufnahmen hat jedoch dazu beigetragen, das Ausmaß der Gewalt und die Dringlichkeit des Problems ins öffentliche Bewusstsein zu rücken.