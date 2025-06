Serbisches Promi-Paar schockiert mit pornografischem Musikvideo! (VIDEO)

Nikolija Jovanovic und Relja Popovic zählen zu den Traumpaaren der Balkan-Musikszene. Ihre Liebesgeschichte, die vor vielen Jahren begann, hat sich zu einer harmonischen Ehe mit Kindern entwickelt. Von Beginn an umgab das Paar eine Aura des Geheimnisvollen, was Medien immer wieder zu Spekulationen über ihr Privatleben veranlasste. Viele Beobachter vermuten, dass genau diese bewusste Zurückhaltung das Erfolgsrezept ihrer stabilen Beziehung ist.

Gemeinsame Anfänge

Die gemeinsame Geschichte des Paares reicht Jahre zurück. Als Relja noch Teil des Rap-Duos Elitni odredi (Eliteeinheit) war, entstand 2014 ihre erste musikalische Zusammenarbeit „Alkohola litar“, die zum Hit avancierte. Schnell machten Gerüchte die Runde, dass zwischen Nikolija und dem charismatischen Musiker mehr als nur berufliche Chemie herrschte. Obwohl beide ihre Privatsphäre stets schützten, machte der Rapper einmal eine Ausnahme und gab Einblick in die Anfänge ihrer Beziehung: „Noch vor den Videodreharbeiten, als wir den Song aufnahmen, ergriff ich die Initiative. Ich spürte sofort, dass etwas Besonderes vor mir stand. Was genau – das habe ich erst mit der Zeit erkannt. Es braucht Zeit, jemanden kennenzulernen, Vertrauen aufzubauen, Freundschaft zu entwickeln, Liebe zu empfinden und dann diese Liebe, die Ehe und schließlich das gemeinsame Kind zu bewahren.“

Kontroverse Kunst

Trotz ihres Status als Traumpaar der Unterhaltungsbranche sorgten sie kürzlich mit dem Musikvideo zu ihrem neuen Duett „Bas ti se svidja“ für heftige Diskussionen. Die künstlerische Darstellung im Video entspricht nicht dem typischen Balkan-Verständnis, was dem Paar eine Flut an Verurteilungen und negativen Kommentaren einbrachte. Der Grund: zu viele freizügige und provokative Szenen. „Das sind Eltern von zwei minderjährigen Mädchen“, „Nach 30 Sekunden musste ich abschalten, mir wurde übel“, „Der komplette Verfall der Gesellschaft in einem Video“, „Völlige Abwesenheit von Moral und Scham“, „Das ist keine Kunst, das ist Pornografie“ – so lauteten einige der empörten Reaktionen.

„Für eine erfolgreiche Ehe ist es notwendig, sich ein wenig vor den Medien zu verstecken“, erklärte Nikolija einst in der Sendung „Exkluziv NIGHT“ auf TV Prva.

„Ich führe eine harmonische Ehe, und das ist für die Öffentlichkeit und die Medien langweilig – worüber ich sehr glücklich bin.“