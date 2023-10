Serie von versuchten Kindesentführungen reißt nicht ab

Tirol wird von einer beunruhigenden Serie von Vorfällen heimgesucht, bei denen unbekannte Männer Kinder ansprechen. Der jüngste Vorfall ereignete sich am Freitag in Hall, Bezirk Innsbruck-Land, wo ein unbekannter Mann zwei Mädchen verfolgte, nachdem diese vor ihm geflüchtet waren. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Mann bisher nicht ausfindig gemacht werden.

Eine besorgte Mutter alarmierte die Polizei am vergangenen Freitag gegen 20 Uhr, nachdem ihre achtjährige Tochter und deren Freundin ihr von einer verstörenden Begegnung mit einem unbekannten Mann berichtet hatten. Der Vorfall ereignete sich bereits gegen 18.15 Uhr in der Faistenbergerstraße bei Hall, Bezirk Innsbruck-Land. Die Mädchen erzählten, dass sie von einem Mann angesprochen wurden und daraufhin die Flucht ergriffen. Der Unbekannte verfolgte die Kinder jedoch bis zu ihrem Zuhause.

Fahndung

Trotz der verspäteten Meldung leitete die Polizei umgehend eine Fahndung ein. Bisher verlief diese jedoch erfolglos. Die Polizei betont in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit des Zeitfaktors in solchen Fällen und appelliert an die Öffentlichkeit, bei ähnlichen Vorfällen schnellstmöglich Alarm zu schlagen.

Beschreibung des Täters

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: Er hat schwarze Haare und trug eine schwarze Hose sowie einen roten Pullover. Die Ermittler hoffen auf Hinweise von möglichen Zeugen, die den Mann gesehen haben könnten.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem unbekannten Mann. Zweckdienliche Hinweise können an die Polizeiinspektion Hall in Tirol unter der Telefonnummer: 059 133/7110 gemeldet werden. Die Polizei betont zudem die Wichtigkeit, Kinder für solche Situationen zu sensibilisieren und ihnen zu erklären, wie sie in solchen Fällen reagieren sollten.

Die Serie der Vorfälle in Tirol, bei denen unbekannte Männer Kinder ansprechen, reißt nicht ab. Die Polizei und die Bevölkerung sind alarmiert und hoffen auf eine baldige Aufklärung. Alle sind angehalten, wachsam zu sein und verdächtige Beobachtungen umgehend zu melden.