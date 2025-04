Seuchen-Einsatz in Slowakei beendet: Bundesheer kehrt nach Österreich zurück

Die AFDRU-Einheit beendet erfolgreich ihren Einsatz gegen die Maul- und Klauenseuche in der Slowakei. Jetzt kehren die Helfer nach Österreich zurück.

Die österreichische Katastrophenhilfeeinheit AFDRU hat ihren Einsatz zur Bekämpfung der Maul- und Klauenseuche in der Slowakei erfolgreich beendet. Am Montagmorgen gab das Verteidigungsministerium bekannt, dass die 53 Mitglieder der Einheit nach Österreich zurückkehren, um ihre Ausrüstung zu warten und sich auf kommende Missionen vorzubereiten. Seit dem 26. März waren die Einsatzkräfte ununterbrochen im Dienst.

Hauptaufgaben der AFDRU

Die Hauptaufgabe der AFDRU-Spezialisten bestand darin, die lokalen Kräfte bei der Eindämmung der Seuche zu unterstützen und eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern. Dazu führten sie Dekontaminationsmaßnahmen an Großfahrzeugen am Grenzübergang Rajka zwischen Ungarn und der Slowakei durch. In einem Zeitraum von elf Tagen wurden insgesamt 6.400 Großfahrzeuge mit 25.000 Litern Chemikalien und 250.000 Litern Wasser behandelt, wie das Ministerium berichtete.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) lobte die Einsatzkräfte für ihren unermüdlichen Einsatz, der entscheidend dazu beigetragen habe, die Verbreitung der Seuche zu verlangsamen, sodass rechtzeitig weitere Maßnahmen ergriffen werden konnten. Sie hob hervor, dass der starke Zusammenhalt innerhalb der Europäischen Union in diesen schwierigen Zeiten für landwirtschaftliche Betriebe in der Slowakei und Österreich deutlich werde.

EU-Katastrophenschutzverfahren

Der Einsatz des AFDRU-Teams war Teil des EU-Katastrophenschutzverfahrens und wurde durch den Europäischen Katastrophenschutzmechanismus kofinanziert. Die „Austrian Forces Disaster Relief Unit“ (AFDRU) ist eine Spezialeinheit des österreichischen Bundesheeres, die auf technische Hilfeleistungen, Dekontaminationsmaßnahmen und humanitäre Unterstützung spezialisiert ist und als Teil des Europäischen Katastrophenschutzmechanismus agiert.

