Shorts-Verbot? Mann kehrt in Kleid zurück

Auf der virtuellen Plattform Twitter wurde ein witziger und überraschender Vorfall bekannt: Ein Besucher der PIO-Fonds (Pensionistenfonds) in Serbien erntete Unmengen an Anerkennung und Lachern, als er in Shorts zum Gebäude kam und von dort weggeführt wurde.

Während die sommerlichen Temperaturen uns oft dazu verleiten, uns leicht zu kleiden und die Wärme mit minimaler Kleidung zu bekämpfen, müssen wir beachten, dass Institutionen gewisse Dresscodes erwarten. In diesem speziellen Szenario wurde der besagte Mann aufgrund seiner Shorts als „unpassend“ für die Einrichtung abgestempelt.

Der gleiche Twitter-Benutzer, gospodar_prsljenova, teilte ein Bild des Mannes, der aufgrund seiner Kleiderwahl nicht in das Gebäude eingelassen wurde. In einer beispiellosen Wendung der Ereignisse fügte er den Kommentar hinzu: „Im Geschäft gegenüber hat er ein Kleid gekauft und nun ist es alles in Ordnung“.

In Mostar, Bosnien und Herzegowina, hat ein anderer Mann ähnliche Bekanntheit erlangt. Nachdem er wegen seiner Shorts nicht in das PIO-Gebäude gelassen wurde, griff er zu einer unkonventionellen Lösung und wurde zum „Gewinner des Tages“.

Ein im Umlauf befindliches Foto zeigt nun einen Mann, der geduldig in Flip-Flops und einem blauen Sommerkleid mit weißen Punkten auf seine Reihe wartet. Dieses lebhafte Bild hat viele zum Lachen gebracht und einige bemerkenswerte Kommentare hervorgerufen.