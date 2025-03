Sicherer als WhatsApp: Signal erobert Europa im Sturm

Signal erlebte in den Niederlanden einen enormen Popularitätsschub. Die App wurde 233.000 Mal im Februar heruntergeladen, ein Anstieg von 958 Prozent.

Im Februar verzeichnete die App Signal in den Niederlanden einen bemerkenswerten Anstieg ihrer Popularität, indem sie 233.000 Mal heruntergeladen wurde. Dies entspricht einem beeindruckenden Anstieg von 958 Prozent im Vergleich zum Dezember 2024. Signal, bekannt für seine sichere Kommunikationsplattform, erreichte häufig die Spitzenposition unter den kostenlosen Apps auf iOS und Android. Diese Downloadzahlen wurden von den Plattformen Sensor Tower und Appfigures bestätigt.

Meredith Whittaker, Geschäftsführerin von Signal, äußerte sich gegenüber der niederländischen Zeitung *De Telegraaf* und erklärte, dass die Zahl der Neuregistrierungen im Land 25-mal höher sei als im Vorjahr. Sie führte diesen Anstieg auf ein wachsendes Bewusstsein für Privatsphäre, zunehmendes Misstrauen gegenüber großen Technologieunternehmen und die steigende Anfälligkeit digitaler Kommunikation zurück, ohne jedoch einen spezifischen Zeitraum zu nennen.

Politische Einflüsse

Rejo Zenger, digitaler Experte von der Organisation Bits of Freedom, sieht in den politischen Veränderungen in den USA einen weiteren Wachstumsfaktor für Signal. Die neue Administration unter Donald Trump und ihre Verbindungen zu großen Technologieunternehmen haben Diskussionen über digitale Unabhängigkeit und Datensicherheit ausgelöst. Dies hat das Interesse an alternativen Apps wie Signal verstärkt.

In den Niederlanden wird schon seit einiger Zeit über die Reduzierung der Abhängigkeit von amerikanischen digitalen Plattformen diskutiert. Meta, das Unternehmen hinter WhatsApp und Facebook, sieht sich mit Millionenstrafen wegen Datenmissbrauchs konfrontiert, was die Wahrnehmung von Signal als sicherere und unabhängigere Alternative weiter gestärkt hat.

Europäische Trends

Trotz der relativ kleinen Bevölkerung von 18 Millionen Menschen in den Niederlanden glauben Analysten, dass das Land möglicherweise einen breiteren europäischen Trend anführt. Signal ist bekannt für seine strikte Haltung zum Schutz der Privatsphäre der Nutzer, selbst wenn dies bedeutet, sich aus bestimmten Märkten zurückzuziehen.

Meredith Whittaker betonte, dass das Unternehmen bereit sei, Märkte zu verlassen, falls Regierungen den Zugang zu verschlüsselten Nachrichten verlangen. Großbritannien hat kürzlich Apple dazu gezwungen, die Verschlüsselung von iCloud zu entfernen, während Schweden ein Gesetz in Erwägung zieht, das Messaging-Apps verpflichten würde, Nutzerdaten zu speichern.

Signal lehnt solche Anforderungen entschieden ab, was seine Rolle als Schlüsselakteur in der neuen digitalen Ära in Europa stärken könnte, wie *Euronews* berichtet.