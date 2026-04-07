Sicherheitsvorkehrungen in Banja Luka: Was plant Donald Trump Jr. am Balkan?

Straßensperren, Sicherheitskräfte, prominenter Besuch: Banja Luka bereitet sich auf die Ankunft eines bekannten Namens vor.

Wie die bosnisch-herzegowinische Tageszeitung „Nezavisne novine“ unter Berufung auf mehrere Quellen berichtet, wird Donald Trump Jr., der Sohn des US-Präsidenten, am Dienstag in Banja Luka erwartet. Eine der befragten Quellen bestätigte den Besuch knapp: Er komme morgen in die Stadt. Eine zweite Quelle bekräftigte zwar die Ankunft, verwies jedoch darauf, dass zum geplanten Programm derzeit keine näheren Angaben gemacht werden könnten.

Wie aus weiteren Quellen hervorgeht, soll Donald Trump Jr. in Banja Luka Treffen mit Vertretern der Behörden der Republika Srpska abhalten. Die Treffen sollen Möglichkeiten von Investitionen und wirtschaftlicher Kooperation im Fokus haben.

Sicherheit & Sperrungen

Im Vorfeld des Besuchs bereiten die lokalen Behörden nach Angaben von „Nezavisne novine“ umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen vor. Zahlreiche Straßen in Banja Luka sollen den ganzen Tag über für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden, um einen geordneten und sicheren Ablauf zu gewährleisten.

Der Aufenthalt in Banja Luka reiht sich in eine Serie von Reisen von Donald Trump Jr. auf dem Westbalkan ein: Im vergangenen Jahr hatte er Belgrad besucht und dort den serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić getroffen.