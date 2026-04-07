Viermal verurteilt – Intensivstraftäter abgeschoben

Viermal verurteilt, viereinhalb Jahre hinter Gittern – jetzt hat Österreich einen weiteren Intensivstraftäter abgeschoben.

Erneut ist ein straffällig gewordener afghanischer Staatsbürger aus Österreich abgeschoben worden. Der 33-Jährige hatte hierzulande bereits eine mehrjährige Freiheitsstrafe abgesessen – unter anderem wegen schwerer Körperverletzung. Insgesamt wurde er viermal verurteilt und verbüßte in Summe viereinhalb Jahre in Haft.

Der Abschiebeflug fand am Montagabend statt und führte wie bereits in früheren Fällen über Istanbul nach Kabul. Der Mann wurde dem Innenministerium zufolge während des gesamten Fluges begleitet und überwacht.

Rekord bei Abschiebungen

Der Vorgang reiht sich in eine anhaltende Offensive gegen Intensivstraftäter ein. Im vergangenen Jahr wurde mit mehr als 14.000 Abschiebungen ein Rekordwert erreicht. Allein in den Monaten Jänner und Februar dieses Jahres mussten 2.270 Personen – darunter Straftäter und illegal Aufhältige – Österreich verlassen.

Im selben Zeitraum wurden laut Ministerium lediglich 768 Asylanträge gestellt. Innenminister Gerhard Karner kommentierte die Entwicklung mit den Worten: „Wir verzeichnen mehr Abschiebungen als neue Asylanträge. Diese Entwicklung gilt es nachhaltig abzusichern.“

Das Ministerium verwies darüber hinaus darauf, dass sich derzeit bundesweit rund 8.200 Asylwerber in der Grundversorgung befinden – ein Stand, der nach eigenen Angaben so niedrig ist „wie seit über 20 Jahren nicht mehr“.