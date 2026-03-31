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Jugendkriminalität

Karner schlägt Alarm: Jugendkriminalität explodiert um 9,4 Prozent

Karner schlägt Alarm: Jugendkriminalität explodiert um 9,4 Prozent
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Mehr Anzeigen, aber auch mehr Aufklärung: Österreichs neue Kriminalstatistik liefert ein vielschichtiges Bild – mit einem auffälligen Schwerpunkt.

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat am Dienstag die aktuelle Kriminalitätsstatistik vorgestellt. Die Zahlen zeigen einen Anstieg bei den angezeigten Delikten, gleichzeitig ist jedoch auch die Aufklärungsquote gestiegen. Im Jahr 2024 wurden in Österreich insgesamt 534.193 Straftaten angezeigt, was einem Anstieg von 1,2 Prozent gegenüber 2023 entspricht. Die Aufklärungsquote lag bei 52,9 Prozent.

Jugendkriminalität steigt

Besonderes Gewicht legte Karner auf die Entwicklung bei der Jugendkriminalität. In der Altersgruppe der Zehn- bis 14-Jährigen verzeichneten die angezeigten Delikte einen Zuwachs von 9,4 Prozent. Als Haupttätergruppe wurden dabei jugendliche Syrer genannt.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
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