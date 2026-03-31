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Wildtierunfall

Bestätigt: Auf der A1 erfasstes Wildtier war ein Wolf

Bestätigt: Auf der A1 erfasstes Wildtier war ein Wolf
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Auf der A1 bei St. Pölten endet eine nächtliche Begegnung zwischen Mensch und Wildtier tödlich – mit einem ungewöhnlichen Opfer.

Ein Wolf, der in der Vorwoche auf der Westautobahn A1 im Bereich St. Pölten von einem Pkw angefahren worden war, ist tatsächlich an den Folgen dieser Kollision gestorben. Das haben Untersuchungen der Veterinärmedizinischen Universität Wien nun bestätigt. Der Vorfall hatte sich am 23. März gegen 23.15 Uhr ereignet, als das Tier die Richtungsfahrbahn Salzburg überquerte und dabei von einem Auto erfasst wurde.

Personen kamen nicht zu Schaden, am Fahrzeug entstand jedoch Sachschaden.

Todesursache bestätigt

Unmittelbar nach dem Unfall hatten erste Einschätzungen bereits darauf hingedeutet, dass es sich bei dem verendeten Tier um einen Wolf handeln könnte. In der Folge wurde der tote Vierbeiner sowohl vom veterinärfachlichen Dienst begutachtet als auch vom Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie der Veterinärmedizinischen Universität Wien eingehend untersucht.

Diese Untersuchungen bestätigten nun zweifelsfrei, dass der Wolf infolge der Kollision gestorben ist – andere Todesursachen wurden ausgeschlossen.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
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