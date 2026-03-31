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Testspiel

Live aus Wien: Hier läuft Österreich vs. Südkorea heute im TV!

Live aus Wien: Hier läuft Österreich vs. Südkorea heute im TV!
(FOTO: EPA / YONHAP)
1 Min. Lesezeit |

Wien wird zur Bühne: Das ÖFB-Team empfängt Südkorea – und die Spannung steigt vor dem nächsten WM-Vorbereitungstest.

Österreich empfängt am Dienstag im Wiener Ernst-Happel-Stadion die südkoreanische Nationalmannschaft – ein Testspiel im Rahmen der WM-Vorbereitung auf das Turnier 2026. Nach dem gelungenen Auftakt gegen Ghana (5:1 am 27. März) will das ÖFB-Team unter Teamchef Ralf Rangnick an die zuletzt gezeigte Leistung anknüpfen und den nächsten Schritt in Richtung Topform gehen.

Live im Free-TV

Wer das Duell nicht live im Stadion verfolgen kann, hat die Möglichkeit, die Partie bequem von daheim aus zu sehen. ORF eins überträgt das Spiel ab 20:15 Uhr live im Free-TV, zusätzlich steht der Stream auf ORF ON zur Verfügung.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
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